Vysočina – Černá středa. Ani jeden z vysočinských týmů nedokázal zabodovat v zápasech 24. kola druhé hokejové ligy.

Hokejistům Pelhřimova (ve světlém) ani Žďáru nad Sázavou se v posledních zápasech výsledkově nedaří. Ve středu schytali na ledech soupeřů nepříjemné příděly. | Foto: Veronika Ostrčilová

Nejčestnější výsledek uhrála Chotěboř, která potrápila lídra z Hodonína. Pelhřimov inkasoval šest branek v Trutnově, Žďár si přivezl dokonce desetibrankový nášup z Nymburka.

CHOTĚBOŘ - HODONÍN 1:4

Chotěboř byla po dvou výhrách v derby zápasech pochopitelně v euforii, tu jim ale zchladil druholigový lídr - Hodonín. Chlapci z kraje vína povolili natěšeným domácím pouze vedoucí branku Prachaře.

Konečné skóre první třetiny (1:1) věrně vyjadřuje vyrovnanost úvodního dějství, v němž si ani jeden ze soupeřů nedokázal vytvořit čistou gólovou příležitost.

Nástup do prostřední části patřil Moravanům, kteří se začali prosazovat kombinačně a po využití svou přesilovek utekli v polovině střetnutí až na 1:3. Chotěbořští Lvi přidali v tempu, zahráli si přesilovku 4 na 3, v ní však neuspěli a skóre se do konce třetiny nezměnilo.

V poslední třetině se již hrálo většinou podle hodonínských not, v hostujícím dresu vynikala především úderná trojice Jirásek, Peš, Rehus, která se zapsala třikrát do střelecké listiny. Navíc Rehus čtvrtým gólem na 1:4 podepsal konečný účet. „Hokejisté z jižní Moravy se představili jako zkušenější mužstvo, byli silnější na puku, lépe bruslili, a hlavně při soubojích jeden na jednoho dokázali přejít přes soupeře. Dokázali, že jim první příčka v tabulce právem patří,“ shodli se domácí trenér Pavel Rohlík s asistentem Vladimírem Halamkou starším.

Branky: Prachař – Retuš 2, Jurásek, Špok. Rozhodčí: Nečas. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:2. Diváci: 250. Třetiny: 1:1, 0:2, 0:1. Chotěboř: Kousal – Fibikar, Musil, Mlejnek, Šíma, Bělohlávek M. Blažek – Hnilička, Zemánek, Fila – Stoklasa, Prachař, Jánský – Hospodka, Kesner, Pelán – Škarýd, Štros.

NYMBURK – ŽĎÁR N. S. 10:3

Zejména v defenzivě oslabený Žďár se chtěl pokusit navázat na dvě předchozí vítězství s týmem z Polabí. Jeho snažení se ale začalo bortit hned v úvodu, kdy se prosadil Vlach. Na jeho branku sice dokázal odpovědět v posledních zápasech skvěle hrající Kočan, ale gól do šatny jako by Plameny uhasil.

Ve druhé třetině to totiž začalo za žďárské gólmany padat jako za dva solné sloupy. Rozhodující okamžik přišel ve 28. minutě. Sláma dvakrát kapituloval v rozmezí sedmnácti vteřin, a střídající Linhart si ani nestihl sáhnout na puk a po dalších patnácti vteřinách lovil šestý kotouč ze žďárské svatyně. Potupné desítky se Plameny dočkaly tři minuty před koncem, když jejich zkázu dokonal Martinec.

„Nymburk skvěle bruslil a za jeho hru ho musím pochválit. V těch sedmi minutách, co nám dal pět gólů, tak snad pětkrát vystřelil. Pravdou je to, že v momentě, kdy mi chybí dva důležití obránci, tak máme obrovské problémy. Teď musíme být silní, protože musíme počítat s obrovskou kritikou a tím, že si to vyžereme až do dna. Snad fanoušci přijmou mou omluvu za mančaft,“ uvedl žďárský trenér Petr Kuchyňa.

Branky a nahrávky: 2. Vlach (Němeček), 20. Sem (Vaľko), 25. Protivný (Vlach), 28. Šimek, 28. Martinec (Protivný, Němeček), 28. Tergl (Turinský, Toma), 33. Němeček (Martinec, Turinský), 37. Vaľko (Šimek, Velechovský), 41. Šimek (Valko), 57. Martinec (Vlach) – 4. Kočan (Man), 36. Kočan (Pleva), 60. Kotlík (Dítě). Rozhodčí: Nečas – Nepomucký, Žemlička. Vyloučení: 7:9, navíc Man (Žďár) do konce utkání. Využití: 4:0. Diváci: 200. Třetiny: 2:1, 6:1, 2:1.

Žďár nad Sázavou: Sláma (28. Linhart) – Krejnus, Pleva, R. Sobotka, Smejkal, Střecha, Šulc – Kočan, Kotlík, Man – Havelka, Bukáček, Plachý – Kunstmüller, M. Sobotka, Dítě – Fúzik, Hron.

TRUTNOV – PELHŘIMOV 6:2

Spartak stále hledá ztracenou herní pohodu, prohrál už páté utkání v řadě. „Dá se říci, že to byl vyrovnaný zápas, ale dlouho jsme se nemohli prosadit,“ vysvětlil trenér Martin Meloun. Pelhřimovští střelci na zkušeného brankáře Biegla hledali recept až do 29. minuty, kdy se prosadil Hrbatý. To už bylo ale za stavu 3:0. „Gól nám pomohl. Vypadalo to, že by se to mohlo zlomit. Snížili jsme na 3:2, ale to bylo všechno. Bohužel,“ pokrčil rameny Martin Meloun.

Domácí pak třemi góly v rozmezí čtyřech minut výhru pečetili. „ Nerad se vyjadřuji k výkonu rozhodčích, ale neodpustím si to. Třikrát nás poslal do třech a byly to fauly nefauly,“ utrousil kouč Spartaku.

Branky a nahrávky: 14. Bláha (Rejzek), 16. Luštinec (Chytráček), 24. Chytráček (Březina), 50. Chytráček (Březina, Antonín), 52. Luštinec (Chytráček, Hamerský), 54. Chytráček (Šimoníček) - 29. Hrbatý, 43. Kubát (Adam). Třetiny: 2:0, 1:1, 3:1. Pelhřimov: Čekal - Rašner, Zelený, Adam, Kasalý - Blažek, Martin Hadrava, Suk, Hrbatý, Kubát, Marek Havel, Tecl, Vrátný, Votápek, Hadrava, Zadražil, Beneš.

Ostatní výsledky: Břeclav – Kolín 5:4 po prodl., Technika Brno – Kutná Hora 5:3.

Příští kolo: Hodonín – Nymburk, Kolín – Technika Brno, ŽĎÁR N. S. – Trutnov, Kutná Hora – CHOTĚBOŘ, Jindřichův Hradec – Břeclav. PELHŘIMOV má volno.