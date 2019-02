Havlíčkův Brod – Šlágrem 38. kola I. hokejové ligy juniorů bylo střetnutí vedoucích oddílů na ledě havlíčkobrodské Kotliny.

Nájezd proměnil Jan Kubát (na snímku) a rozhodl o výhře nad Hradcem. | Foto: Michal Milfait

Tři předchozí střetnutí obou soupeřů skončila vždy bez vítěze, v pátečním čtvrtém udolali brodští Rebelové hradecké Votroky a s největší pravděpodobností si zajistili první místo v tabulce ligy juniorů skupiny S. Úspěšní byli i dorostenci, když starší vyhráli na PZ Kladno a mladší zvládli v Kotlině derby s Třebíčí.

I. LIGA JUNIORŮ

H. BROD – H. KRÁLOVÉ 2:1

Brodským trenérům chyběli tři hráči základní sestavy – Szilva, Varga a Kozlík. Tím se narušilo složení útočných formací a téměř do poloviny zápasu to bylo na výkonu Rebelů znát.

V úvodní třetině začali vlažně a přepustili iniciativu soupeři, který si vytvořil i první dvě gólové příležitosti. V 7.minutě přišel za pasivitu ve třetině trest a střela Mácháně od modré skončila až za zády překvapeného Dolejše 0:1. Rebelové působili stále ospalým dojmem a ve 13. minutě hasil brodský gólman tutovku Pánka. Mladíci z Kotliny se v první třetině do gólové šance vůbec nedostali. Těsně před sirénou chytala za Dolejše tyčka.

Matný výkon Rebelů pokračoval i v prostřední části, nedařila se kombinace, naopak v tempu přidali hosté a Karlík orazítkoval tyčku. Od té doby přeladili domácí jinou notečku, superšanci Račanského vychytal zázračně hradecký gólman Nadrchal. Ve 33. minutě došlo před střídačkou k bitce, Rebelové hráli půlminutovou přesilovku 4 na 3, sevřeli soupeře do kleští, z mraku však nezapršelo. Domácí si již udrželi aktivitu, v závěru třetiny Novákovu šikovnou teč vytlačil Nadrchal ramenem mimo branku. Hokej příliš pohledný nebyl, byla to neúprosná bitva, ve které důležitost boje svazovala nohy chlapců a byla i příčinou mnoha nepřesností. Vyznamenal se brodský gólman Dolejš, když bravurně kryl bombu Hlavatého z mezikruží, na druhé straně půl minuty před koncem třetiny brodský Kubát odmítl čistou tutovku.

Hned v úvodu poslední části se Jelínek prokličkoval až před hradeckého gólmana, úspěšné zakončení již nezvládl. O minutu později tvrdě vypálil Musil, lapačka Nadrchala však fungovala jako semafor. Ve 45. minutě předvedl spanilou jízdu od poloviny hřiště Voženílek, brodského gólmana však nepřelstil. Osm minut před koncem přišlo rozhodnutí. Hradeckým obráncům ujel Zdražil, ti museli faulovat a Kubát trestné střílení bezpečně proměnil v konečnou výhru 2:1. Rozhodčí bojovníkům z Vysočiny nepřáli, dvakrát je poslali na dlouhé oslabení 3 na 5, brodští chlapci obětavě padali do střel a výhru ubránili.

„Kluci si sáhli na dno svých sil, od poloviny střetnutí byli lepším týmem a při oslabení se překonávali v obětavosti, tak důležité vítězství doslova vydřeli,“ shodli se oba trenéři, Benák s Adamem. Pokud brodští junioři chtějí myslet na extraligu, čeká je ještě cesta zarubaná. Jako vítěze skupiny C je čeká baráž, v níž budou jako soupeři vítězové skupin A a C (pravděpodobně Ústí nad Labem a Havířov) a poslední oddíl extraligy Znojmo. Utká se dvakrát každý s každým a pouze vítěz postoupí do naší nejvyšší juniorské soutěže.

Branky: 30. a 51. Kubát – 7. Macháň. Rozhodčí: Čech – Guth, Rittich. Vyloučení: 8:5 bez využití. Diváci: 100. Třetiny: 0:1, 1:0, 1:0. H. Brod: Dolejš – Němec, Musil, Ambrož, Pecen, Kříž, Křesťan – Jelínek, Zdražil, Kubát – Novák, Hynek, Račanský – J. Doležal, Dundáček, O. Doležal – Chlubna.

EXTRALIGA ST. DOROSTU

PZ KLADNO – H. BROD 3:5

Rebelové se po kratší odmlce vrátili zpět na čtvrtou příčku zaručující postup do play – off. Jejich úspěch se však nerodil snadno a v první třetině po brance Fialy prohrávali 0:1. Ovšem ve druhé třetině přišla třígólová smršť, která definitivně rozhodla o výsledku. Hned zkraje třetiny se prosadil Krajhanzl.

Na něj navázal o šest minut později Kundrát a krátce po přehoupnutí zápasu do své druhé poloviny se poprvé v sezoně prosadil Voplakal. Skóre sice ve 46. minutě snížil Krpelan, ale Kundrát vrátil bleskově Rebelům dvougólové vedení.

Ještě jednou se dostali domácí na dostřel. To se v dobré šanci ocitl Fiala, byl zahákován Melounem a rozhodčí nařídil trestné střílení. Kladenský forvard si s ním poradil na výbornou a drama bylo na světě. Pět minut před koncem však Rebelům pojistil vedení svou brankou Beránek a rozhodl o vítězství.

Branky a nahrávky: 16. Fiala (Zíma, Marks), 46. Krpelan (Bakula, Cigánik), 54. Fiala – 21. Krajhanzl (Beránek, Kundrát), 27. Kundrát (Krajhanzl, Beránek), 33. Voplakal (Beránek, Mäki), 47. Kundrát (Dvořák, Krajcigr), 55. Beránek. Rozhodčí: Hornáček – Kučera, Štofa. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 42. Střely na branku: 37:37. Třetiny: 1:0, 0:3, 2:2. H. Brod: Vaněček – Beránek, Brebera, Dvořák, Krajcigr, Krajhanzl, Kundrát, Křípal, Ludvík, Meloun, Mendl, Mozr, Mäki, Polák, Voplakal.



EXTRALIGA ML. DOROSTU

H. BROD – TŘEBÍČ 6:3

Mladší dorostenci konečně poprvé v sezoně dokázali zdolat poslední Horáckou Slavii Třebíč. Úvod utkání však výhře domácího mužstva příliš nenasvědčoval. Nahozený puk před brankou zpracoval Filip Cacha a poslal Třebíč do vedení. Rebelové na svoji odpověď nenechali dlouho čekat a předvedli regionálnímu soupeři pořádnou lekci z produktivity. Během šesti minut skórovali třikrát.

Nejprve v přečíslení srovnal Tomáš Nguyen, když Kolouchovu přihrávku pohotově zametl za přesouvajícího se brankáře Svobodu. Vedení na domácí stranu strhl Lukáš Vala poté, co se nejrychleji ze všech zorientoval v mezikruží a trefil se přesně mezi betony. A aby toho nebylo málo, předvedli Rebelové v útočné třetině pohlednou souhru, na jejímž konci stál u tyčky číhající Matias Mäki, který už neměl těžkou úlohu.

V poslední minutě první dvacetiminutovky však hosté zaznamenali důležitou branku, a snížili tak na 2:3. Radim Ferda ukázal v mezikruží šikovné ruce a prostrčil touš pod Vaněčkovými betony. Na začátku druhé třetiny promarnil domácí výběr dvojnásobnou přesilovou hru, za což byl následně potrestán. Ferda druhou brankou srovnal skóre. Situace se následně přesně obrátila. Horáci také nevyužili přesilovku 5 na 3 a brzy kapitulovali. Nguyen přihrávkou za obranu našel Poláka, který si sjel před branku a umístil kotouč do dolního rohu. Ve třetí třetině už si Havlíčkobrodští vedení pohlídali, a dokonce ho ještě po gólech Mäki a Marka Bancíře navýšili. Mäki se dostal k samostatnému úniku a ranou do protipohybu hostujícího brankáře přidal svůj druhý gól. Bancíř pak utkání završil tvrdým pokusem od modré.

Branky a nahrávky: 9. Nguyen (Kolouch), 12. Vala, 15. Mäki (Bláha, Bancíř), 34. Polák (Nguyen), 47. Mäki, 57. Bancíř (Nguyen, Mäki) – 5. Caha (Maštěra), 20. Ferda (Matov, Urban), 29. Ferda (Urban). Rozhodčí: Svatopluk Kopeček – Jan Kubát, Jan Bláha. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 30. Třetiny: 3:2, 1:1, 2:0. H. Brod: Vaněček – Vacek, Bláha, Krajcigr, Bušek, Bancíř – Polák, Vala, Nguyen, Málek, Jelínek, Suchý, Cejpek, Mendl, Kraučuk, Semrád, Kolouch, Abbrent, Mäki.

Pavel Buňat, Alois Svoboda