Havlíčkův Brod - Nedá mi, abych nezareagoval na dnešní dění v havlíčkobrodském hokeji.

Petr Veselka | Foto: Deník

V minulém týdnu jsem se zúčastnil mimořádného zasedání městského zastupitelstva o „koupi akcií" zpět od společnosti ŽSD. No, ono už nešlo o koupi, protože rozhodnutí proběhlo 9. září a akcie zůstávají v rukou stavební společnosti ŽSD. Zastupitel opozice Zdeněk Dobrý nařkl starostu města Jana Tecla o porušení občanského zákona, kdy svolal městské zastupitelstvo tři dny po uplynutí lhůty dle smlouvy se společností ŽSD. Starosta Jan Tecl se bránil, že by při jednání dříve porušil zákon o obcích. Prostě debata o ničem, zaměstnala dvacet lidí a přitom si to pan Dobrý mohl s panem starostou vyříkat mezi čtyřmi očima během pěti minut, výsledek by byl stejný. Pan Dobrý si udělal jen vlastní negativní předvolební kampaň.

Spíše by se zastupitelstvo města mělo zajímat, co bude s brodským hokejem v následujících sezonách, aby omílané akcie měly vůbec nějakou hodnotu. Víme, že předseda představenstva společnosti Petr Hubacz už nemá sílu táhnout brodský hokej sám. Doposud nebyl z nových majitelů veřejnosti nikdo představen, ale v Kotlině se chovají, jako by tam působili už léta. Kdo za některými rozhodnutími stojí? Říká se, že pan Caska a spol. Ale kdo jsou oni panové? Nikdo neví. Než, aby se veřejnosti představili a řekli, co s brodským hokejem zamýšlí, tak v první řadě rozbourali koncepci trenérů Jiřího Mičky a Richarda Cachnína. Kterému trenérovi by nevadilo, že mu týden před mistrovskými zápasy udělají revoluci v hráčském kádru. Žádnému. Zbavit se srdcařů, a hlavně Broďáků, jako byl Jan Pavlík (ač se před rokem psalo o jateční váze, fyzické testy měl jako jeden z nejlepších – pozn. autora), Aleš Jelínek nebo žďárský Petr Štěpánek a místo nich například nastupuje „protekční dítě" Petr Zítka, který se v loňské sezoně trápil v druholigové Chotěboři, ale musí hrát, protože jeho tatínek dává do hokeje peníze, mi připadá hodně neprofesionální. A to má být lákadlo pro brodské fanoušky? Po sportovní stránce je to úlet. Ještě, že nám zůstali aspoň brodští trenéři.

Další věcí je nová cesta kupování a vychovávaní talentů. Vždy se Kotlina chlubila vlastní mládežnickou líhní, a ta se vychovávala. Nakupování a prodávání? Nejsem si zcela jist, že tohle bude brodského fanouška zrovna bavit. Je to otázka peněz, což chápu. Ale, kde je sportovní stránka věci, koncepce apod. Navíc z toho vyplývá sezonní rotace hráčů, což mi ideální nepřipadá. Brodský fanoušek je hladový po úspěchu, který zde byl před třemi lety. Jsem zklamán, že majitelé do Kotliny přivedli lidi neznající brodské prostředí. Proto se ptám, kde bude havlíčkobrodský hokej za rok?

