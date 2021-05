SK TELČ

Nový zimní stadion v TelčiZdroj: fb SK Telč

František Čermák, předseda oddílu

1. Já jsem iniciátor toho, a budu nadšený, pokud to tak dopadne, a že někteří nedostanou výjimky. Pak budu šťastný. Ale do té doby, než to bude černé na bílým, jsem opatrný. Většina to pochopila a myslím, že by to byla dobrá a kvalitní soutěž, kterou by si kraj zasloužil.

2. Víme, že některé týmy budou hodně kvalitní, přesto bychom chtěli hrát v horní polovině tabulky. Musíme ale stabilizovat tým a dvě tři posily by se nám hodily. První část do Vánoc asi hodně napoví.