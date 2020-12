V mladém týmu havlíčkobrodských Bruslařů je nejstarší a také nejzkušenější hráč. Ve svých čtyřiceti letech má jasnou roli tahouna a učitele. Aleš Padělek už v Kotlině hrál, a to před šesti lety v sezóně, která byla sestupová. Od té doby se nedaří vrátit do první ligy.

Aleš Padělek je nejzkušenější hráč Bruslařů. | Foto: Foto: Luboš Vácha

Vzpomíná si na to dobře. „Musím říct, že to byl takový ročník, kdy se tým trápí a je pod nějakou dekou. Vedení tehdy všelijak míchalo hráči, takže se to tady hodně střídalo. Někteří kluci odcházeli, jiní zase přišli. Bylo to v dobrém úmyslu, ale někdy to prostě ve výsledku nepomůže,“ zavzpomínal zkušený útočník, který moc dobře ví, že v amatérském sportu je to složitější než se zdá. „Člověk je zapřáhnutý v kuse už od rána, pak jde večer na trénink, ve středu a v sobotu se hraje. Být šest dní v týdnu na ledě a u toho pracovat, to také není jednoduché. Kdo chce hrát vyšší soutěž, tak se tam prostě musí prokousat,“ potvrdil.