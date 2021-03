Už od úvodního buly byla na ledě znát nejen nervozita, ale také obrovská touha dovést tenhle zápas do vítězného konce. Nikdo z hráčů si nebral se soupeřem servítky, a hned po pár vteřinách už museli být v pozoru rozhodčí, kteří řešili první a ne poslední šarvátku.

Před brankami to prostě vřelo. A bylo to také zásluhou útočných manévrů. Bohužel pro domácí byli v tomto směru mnohem údernější hosté. Jekel byl už v úvodní části na jeden výpad krátký. Nenápadnou akci Slavie zakončil přesnou střelou ke vzdálenější tyči Poletín. Třebíč to sice probralo, ale Michajlov čaroval.

To byl úder, po kterém se domácí už zvednout nedokázali. Křečovitě odehraná závěrečná část na postupu Pražanů nic nezměnila. Pro domácí sezona v předkole play-off Chance ligy končí.Takřka jasný směr nabrala pátá bitva v prostředním dějství. Třebíč jí nezvládla. Dvě branky z hole Šteinera a Vampoly v rozmezí dvou minut byly smrtící. A to i přesto, že Horácká Slavia se štěstím zanedlouho snížila. Po nahození Nedbala si dal vlastní branku Duda. Na ní totiž bleskově zareagoval druhou využitou slávistickou přesilovkou Novák.

Známi jsou tím pádem všichni čtvrtfinalisté. Ke kvartetu po základní části jistých postupujících přibyl další čtyřlístek. Už po třech utkáních předkola si postup dál vybojovala Poruba, která vyřadila Prostějov. Jeden zápas navíc potřeboval k pojistce Vsetín, na jehož hokejkách skončilo Ústí. A stejně jako přemožitel Třebíče ze Slavie se včera večer radoval, po výhře 5:0 nad Sokolovem, z čtvrtfinálové účasti také tým Litoměřic. Na něj narazí Dukla.

Boj o účast mezi čtyřmi nejlepšími startuje již zítra. Kladno, Jihlava, Přerov a Vrchlabí budou začínat doma.

Chance liga

TŘEBÍČ - SLAVIA PRAHA 2:4

Branky a nahrávky: 35. Nedbal, 60. Beránek – 9. Poletín (Kuťák), 32. Šteiner (Krejčí, Doležal), 34. Vampola (Sedlák), 37. Novák (Vampola, Kružík). Rozhodčí: Wagner, Barek – Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 6:9. Využití: 2:2. Třetiny 0:1, 1:3, 1:0. Třebíč: Jekel – Chalupa, Nedbal, Tejnor, Zukal, Vodička, Furch – Krliš, Bittner, Psota – Ferda, Nedvídek, Beránek – Křehlík, Michálek, Kratochvil – Hrubec, Malý, Oščádal – Vedral.

Konečný stav série: 2:3.

Ostatní výsledky předkola: Vsetín - Ústí n. L. 3:1 (na zápasy), Poruba - Prostějov 3:0, Litoměřice - Sokolov 3:2.