Havlíčkův Brod – Hokejisté Havlíčkova Brodu zajížděli na led třetího Valašského Meziříčí, kde se nedokázali střelecky prosadit a odvezli si porážku 4:0. Navíc se Bobři na Bruslaře dotáhli na rozdíl pouhých tří bodů.

Bobrové se po výhře dostali na dostřel Bruslařů | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

VAL. MEZIŘÍČÍ – H. BROD 4:0

První třetina přinesla oboustranně svižný hokej. Do vedení šli domácí už ve 4. minutě, když Paťava vystihl rozehrávku, namířil si to do útočného pásma a svižnou střelou k pravé tyčce nedal Altrichterovi šanci.