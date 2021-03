Až středeční pátý duel předkola play-off mezi Litoměřicemi a Sokolovem odtajnil soupeře pro Jihlavu. Po výhře 5:1 pokračuje litoměřický Stadion, který skončil v základní části Chance ligy sedmý a tudíž míří na druhou Duklu.

Na papíře je favorit této série jasný. Nicméně pozor! Oba celky dělilo po čtyřiatřiceti utkáních jen devět bodů, čili za suveréna čtvrtfinále se svěřenci trenéra Ujčíka považovat nemohou.

Program čtvrtfinále

Pátek 19. března

JIHLAVA – Litoměřice (17.30)

Sobota 20. března

JIHLAVA – Litoměřice (17.30)

Úterý 23. března

Litoměřice – JIHLAVA (17.00)

Středa 24. března

Litoměřice – JIHLAVA (17.00)

Případné další zápasy

(26. 3. v Jihlavě, 28. 3. v Litoměřicích, 30. 3. v Jihlavě)

Ačkoliv jihlavští hráči jsou za jedno a vůbec si nepřipouští, že by do další fáze Chance ligy neprošli. „Máme velice kvalitní tým, vysoké ambice a chuť bojovat dál. Klidně by se mohl podařit i postup výše,“ hlásil v nedávném rozhovoru pro klubový web Filip Eliáš.

Co ale říkají čísla a kudy by mohla vést postupová cesta? V produktivitě zakopaný pes rozhodně nebude. Střelecky jsou na tom oba soupeři stejně, patřili k nejlepším v soutěži. V defenzivní práci ale rozdíl je, a to znatelný. Dukla v těchto číslech celé lize vládne, dostala jen 78 branek, kdežto Stadion měl osmou nejhorší obranu a má o jeden inkasovaný gól na zápas více než její sok.

Hrát roli budou i gólmani. Dukla má na výběr a na trojlístek Brož, Fučík, Žukov je spolehnutí. Takže v případě, že by „vyvolenému“ jedno utkání nevyšlo, naskočí adekvátní náhrada. Litoměřice naopak sází na jediného strážce, na Krále, který navíc nedosahuje v číslech na jihlavské hodnoty.

Důležité budou přesilové hry, o tom není pochyb. Oba soupeři využili osmatřicet výhod, což nic neprozrazuje. Ruku v ruce s tím jdou oslabení, a tady je na tom lépe opět Dukla.

Na závěr statistika vzájemných zápasů, která favorizuje opět jihlavské barvy. Dva roky staré vzájemné čtvrtfinále vyhrála Jihlava 4:1 na zápasy, o od té sezony dovedla deset ze třinácti duelů proti Litoměřicím do vítězného konce.

HC DUKLA JIHLAVA vs. HC STADION LITOMĚŘICE

Týmové statistiky po základní části

JIHLAVA - 2. místo (70 bodů, 130:78)

Průměr vstřelené branky na zápas - 3,82

Průměr obdržené branky na zápas - 2,29

Počet přesilových her - 165

Využité přesilové hry - 38

Střely v přesilových hrách - 235

Vstřelené btranky v přesilových hrách - 8

Počet oslabení - 159

Obdržené branky v oslabení - 18

Vstřelené branky v oslabení - 11



LITOMĚŘICE - 7. místo (61 bodů, 128:110)

Průměr vstřelené branky na zápas - 3,76

Průměr obdržené branky na zápas - 3,24

Počet přesilových her - 167

Využité přesilové hry - 38

Počet střel v přesilových hrách - 265

Obdržené branky v přesilových hrách – 4

Počet oslabení - 148

Obdržené branky v oslabení - 29

Vstřelené branky v oslabení – 1