„Zatím jednáme a ještě nemám příchod potvrzený, ale rozhodně se jedná o zajímavé jméno do útoku,“ zůstal tajemný trenér Bruslařů Richard Cachnín, který ale potvrdil posílení obrany Ladislavem Pospíšilem.

„Je to jihlavský obránce, který působil v Moravských Budějovicích. Jednal se Slavií, ale v ní to neklaplo, a nakonec z nabídek, co dostal, se rozhodl pro Brod. Jsem za to rád, je to mladý, šikovný kluk,“ přiblížil jednání Cachnín.

Bruslaři tak už mají ve svém kádru hned třináct hráčů, kteří jsou spojení s Brodem nebo s Vysočinou. „Na tom chceme stavět. Chceme, aby tu byli hlavně kluci, kteří mají vztah k Brodu nebo k Vysočině,“ souhlasil brodský lodivod.