Jeho talent tam vytušil už v žákovském věku trenér Josef Rauer: „Většinou se to dá opravdu poznat. Především u kluků, kteří to potom dotáhli až do extraligy, se talent projevuje. Je už na nich vidět, že chtějí hrát hokej, nechodí na tréninky jen kvůli partě,“ vysvětluje dlouholetý brodský mládežnický kouč, co se mu tehdy na Beránkovi líbilo.

Za brodský klub hrál do dorosteneckého věku. „Potom odešel s Tomášem Mariškou do Karlových Varů. Tomáš ho po mě trénoval tady v Brodě a potom si ho vzal s sebou do Varů,“ prozradil Rauer.

To bylo v létě 2012. Přestože na západě Čech Beránek kariéru na nejvyšší české úrovni slibně rozjížděl, na rodnou Vysočinu se ještě jednou vrátil. V sezóně 2015/2016 nastupoval v první lize za jihlavskou Duklu.

S ní si zahrál i extraligovou baráž. „To byla sezóna, během které karlovarská juniorka skončila v ruské mládežnické MHL,“ vzpomíná na Beránkovo působení v Dukle její jednatel Bedřich Ščerban. „Z Varů nám potom volali, jestli bychom si některé kluky nevzali k nám. Tenkrát přišel právě Ondra Beránek, Tomáš Harkabus (v Dukle dosud, letos nejlepší hráč play-off první ligy – pozn. aut.), Jakub Flek (nyní v Kometě Brno a na MS v Praze spoluhráč Beránka v útoku) a Dávid Gríger (dosud hraje v Karlových Varech). Přišli s tím, že potřebují mít kvalitní tréninkové i herní zatížení. Všichni včetně Beránka u nás hned od začátku svůj talent a potenciál projevovali.“

Od následné sezóny 2016/2017 již Beránek patří do sestavy karlovarského extraligového celku. O další dva roky později si poprvé vyzkoušel i reprezentační dres.

Po účasti na řadě turnajů Euro Hockey Tour se letos probojoval do konečné nominace trenéra Radima Rulíka na domácí mistrovství světa. A na něm o sobě dává rázně vědět.

Ve třetím utkání proti Norsku si připsal svůj první gól na šampionátu. V šestatřicáté minutě si ve středním pásmu ukradl pro sebe puk mezi několika Nory, našlápl k sólové akci a ranou z kruhu na bližší tyčku překvapil gólmana Haukelanda. „Je to takový splněný sen, nepopsatelný pocit,“ radoval se v následném rozhovoru pro klubový web Energie osmadvacetiletý útočník. „Skočil jsem ze střídačky a Kempas (Michal Kempný) dobře vypíchl puk. Viděl jsem, že beci jsou v jízdě vzad, tak jsem si řekl, že je objedu a vystřelím na přední tyč.“

V pondělním duelu se Švýcarskem pro změnu projevil Beránek správné hokejové vlastnosti válečníka ze čtvrté formace. V okamžicích, kdy český tým marně dobýval švýcarskou branku a nálada v O2 areně nebyla ideální, srdnatě bránil svého gólmana.

Nejprve odstrčil od Lukáše Dostála dotírajícího Nina Niederreitera (Winnipeg Jets). To se nelíbilo dalšímu útočníkovi z NHL Philippu Kurashevovi (Chicago Black Hawks), který chtěl Čecha „umravnit“.

To však neměl dělat. Beránek mu hned přetáhl dres přes hlavu a bitku jasně vyhrál. „Za bitku bych to úplně nepovažoval,“ smál se po utkání před novináři Beránek. „Přetáhl jsem mu dres a pak jsem ho nechtěl zbytečně mlátit.“ Hala se přesto po tomto vystoupení varského hráče dostala do varu a dohnala český tým alespoň k vyrovnání skóre.

Přejme havlíčkobrodskému rodákovi další silné a úspěšné momenty na šampionátu. Snad přijdou i ve středečním odpoledni, kdy se český tým střetne s Dánskem.