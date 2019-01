Havlíčkův Brod – Premiéru mají za sebou i mladší dorostenci HC Rebel a soupeřem jim bylo hned družstvo z kolébky hokeje – výběr Kanady ročníku 1999. Atrakcí utkání byla brankářka Cassida Mc Evenová, která se blýskla skvělým výkonem.

Mladší dorost HC Rebel (v bílém). | Foto: Michal Milfeit

H. BROD – KANADA 99 2:5

Hned v úvodu způsobili domácí velký závar před kanadkou svatyní, zámořská gólmanka hned ukázala svoje kvality. Potom byli blízko gólu Kanaďané, své umění dokázal i brodský muž s maskou.

Nebezpečnou střelu z kruhů vypálil domácí Kalenda, jenž je v Kotlině na zkoušku.Následně prošel Benson ukázkově brodskou obranou, gólman Marek jeho střelu stačil vyrazit a volného Michalidise při dorážce na poslední chvíli zablokoval domácí bek. Kanaďané šli do kabin s dvoubrankovým náskokem.

Na začátku prostřední části hráli Rebelové bez úspěchu téměř dvouminutovou přesilovku 5 na 3, Mc Evanová všechny střely bezpečně pochytala. Na druhé straně se přes čtyři hráče protáhl Tyler, za gólmana Marka však chytala tyč.

Po návratu z trestné lavince mohl údeřit Sears a po něm Benson, strážce domáci klece však vždy byl ve střehu.. Až v poslední minutě druhé třetiny snížil náskok Kanaďanů Kadleček, krátce před tím spálil gólovou tutovku Petržílek.

V poslední části se objevil v brodské svatyni Francuch místo Marka, hned v úvodu však i on předvedl sérii úspěšných zásahů z bezprostřední blízkosti. Inkasoval až z trestného střílení po dokonalém blafáku Milroya. Pověstného „bůra" mohl dokončit Benson, střelu do síťky nepustila branková konstrukce. Na brodské straně se mohl radovat Fixa, odkrytou branku však netrefil.

Kolotoč velkých brankových příležitostí zámořských hokejistů pokračoval, mladíci z Kotliny vyráželi jenom k nebezpečným protiútokům.

Na obou stranách však kralovali gólmani, skvělý Francuch i jeho kolegyně v kanadské kleci.

„Bylo to takové nominační střetnutí, patnáct chlapců bojovalo o pět míst v sestavě, rozhodnou další zápasy v Mladé Boleslavi a Jihlavě, důležité je, že jsme viděli všechny hráče v akci. Kluci nastupovali s respektem, protože nemají v krvi takhle hrát do těla. Vzrůstově jsme na tom byli hůře, ale někteří hráči, jako napříkad Vojta Holenda mě příjemně překvapili, příkladně bojoval a snažil se jít i do těla," hodnotil průběh trenér Milan Chalupa.

Branky: Kadleček, Petržílek – Milroy a Michalides 2, Benson. Rozhodčí: Kukeně. Vyloučení: 3:12. Využití 1:0, Diváci: 100.Třetiny: 0:2. 1:1, 1:2. H. Brod: Marek (41. Frantuch) – Staněk, Nepokoj. Kováč, Rubner, Vála. Lochman, Petržílek, Březina, Kadleček, Trupl, Pilný, Fixa, Přibyl, Holenda, Kalenda. Na nájezdy vyhráli Rebelové 3:1.

Alois Svoboda