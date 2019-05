Havlíčkův Brod – Trenér Havlíčkova Brodu Richard Cachnín společně se svým asistentem Martinem Melounem začali s letní přípravou už v pondělí. „Příprava potrvá sedm týdnů přibližně do konce června. Pak budou mít kluci dovolenou a první týden v srpnu půjdeme na led,“ plánuje hlavní trenér.

Bruslaři se poprvé sešli v pondělí. | Foto: Luboš Vácha

Neoblíbenou letní dřinu chtějí trenéři hráčům zpestřit zapojením různých her. „Každý trenér má svoji metodu. Samozřejmě budeme v posilovně a v tělocvičně, zaměříme se na sílu a půjdeme se párkrát proběhnout, protože je potřeba nabrat objem. Určitě tam bude ale i dost her, toho jsem zastánce. I hokej je hra a to všechno k tomu patří,“ svěřuje se kouč.