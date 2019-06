„Suchou přípravu zakončíme příští týden v pátek fotbalovým zápasem v Tisu,“ prozradil kouč Bruslařů Richard Cachnín.

Pak se hráči rozeběhnou na dovolené a znovu se sejdou na konci července, kdy už nazují brusle a začne jim ostrá příprava na ledě.

A hned 6. srpna už je čeká první přípravný zápas, kdy pojedou do prvoligové Třebíče. „Domluvili jsme se s klukama z Třebíče, abychom měli i soupeře z vyšší soutěže,“ řekl Cachnín.

Následně až do 5. září si zahrají dva zápasy s Kolínem, Táborem, Šumperkem a Žďárem nad Sázavou.

Nový systém II. ligy

Druhá liga opět zažila změnu v herním systému, jestli je k lepšímu nebo k horšímu, ukáže teprve čas. Celkem 27 druholigovým celků bude rozděleno do tří devítičlenných skupiny, a odehrají nakonec 40 zápasů.

„My to vidíme tak, že jiná varianta asi nebyla, když se na Moravě odhlásily dva týmy. Tak to prostě je a my s tím nic neuděláme,“ pokrčil rameny havlíčkobrodský kouč, který ale upozorňuje na to, že cestování je pro amatéry dost náročné.

„Naše skupina je dost náročná na cestování. Vše to je okolo dvě stě kilometrů,“ vypočítal Cachnín.

A má pravdu. Kromě dvou derby se Žďárem a Moravskými Budějovicemi se vzdálenosti pohybují od 140 do téměř 300 kilometrů.

„A pro kluky, kteří chodí do práce, je to dost náročné,“ uznal.

Přípravné zápasy

6.8. Třebíč (V, 17.30)

13.8. Kolín (D, 18.00)

15.8. Tábor (D, 18.00)

20.8. Šumperk (D,18.00)

22.8. Kolín (V, 18.00)

27.8. Tábor (V, 18.00)

29.8. Žďár (V, 18.00)

3.9. Šumperk (V, 18.00)

5.9. Žďár (D, 18.00)