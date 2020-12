Hokejisté Havlíčkova Brodu pochopitelně patří mezi ty méně nadšené. „My bychom už mohli trénovat dávno, protože hráče máme pod smlouvami, ale nemáme led,“ řekl sportovní manažer David Kozlík mladší. Zároveň ale dodal, že se ledová plocha v Kotlině opět objeví a ve čtvrtek už by měla být hotová. Jenže omezený počet je pro hokejový tým vcelku tristní.

Takže zimní stadion v Havlíčkově Brodě zřejmě zůstane nadále prázdný. „Když to spočítám, tak jeden trenér, dva brankáři a tím bude moci být na ledě už jen šestice hráčů. To bychom museli mít zarezervovaný led od tří do osmi, abychom se všichni protočili,“ potvrdil brodský manažer.

Ten proto ještě vyčkává, jestli se něco nezmění. Zástupci vnitřních sportů se totiž snaží vyjednat u ministerstva zdravotnictví výjimku. „Třeba se ještě něco mění,“ krčí rameny.

Hokejisté se tak připravují individuálně. „S kluky jsem v kontaktu a udržují se sami. Někteří dokonce jezdili na led do Polska,“ prozradil.

Druhá liga, respektive všechny amatérské hokejové soutěže, by se měla rozjet v lednu. „Máme info, že od ledna by se měly začít hrát zápasy, ale zatím netrénujeme, protože deset lidí je nesmysl,“ uzavřel David Kozlík mladší.