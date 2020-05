Tréninky na suchu budou mít stejný model jako v loňském roce. „Budeme se připravovat dohromady s áčkem. Najeli jsme na osvědčený model,“ potvrdil Cachnín. „Nejdřív budeme nabírat objem. Výběhy klukům pomůžou, aby si roztáhli plíce. Zařadíme i posilovnu, písek na koupališti. Chci dvakrát trénovat i na atletické dráze. Bude to pestrý, musí to být pro kluky hra, protože tenhle dril hráči nemají rádi. Takže hrajeme i basketbal, fotbal, florbal…,“ přiblížil průběh přípravy Cachnín.

Hokejisté BK se budou potit do konce června, pak by je měla čekat dovolená a brusle nazují první týden v srpnu.

Do letního drilu se zapojili hlavně „Broďáci“. „Trénovat chodí místní kluci z Brodu a blízkého okolí. Oslovil jsem hráče, co v Brodě byli už vloni a i ty, co byli v okolí a v jiných klubech,“ naznačil Kozlík mladší.

Ten chce přivést hráče, kteří zapadnou do kabiny. „Chci vytvořit tým s charakterem. Vše konzultujeme s panem Konečným,“ dodal havlíčkobrodský manažer, který je potěšený, že se mu hráči ozývají i sami. „Volá mi víc a víc hráčů, kteří chtějí hrát u nás. Jsem za to rád. Někteří se hned ptají na peníze, jiní ne. Ve druhé lize to ale není jen o penězích. My nepůjdeme cestou přeplácení hráčů,“ řekl Kozlík mladší.

U Bruslařů je také několik novinek. „Chceme to tu tak trochu překopat. Udělali jsme odměnový řád, který by měl hráče motivovat. Navíc hned první týden v srpnu chystáme kemp, během kterého půjdeme každý den dvakrát na led. Máme naplánované i dva přípravné zápasy,“ naznačil Kozlík mladší, jak a kdy se bude krystalizovat tým pro nadcházející druholigovou sezonu.

Od loňské sezony se upekla i spolupráce s prvoligovou Duklou. Ta bude pokračovat i nadále. „Spolupráce funguje dál, a to skrze dorost, juniorku i áčko. Ačko si budeme řídit s panem Konečným, spíš to tedy nechám na něm. Budou v kontaktu s panem Ujčíkem. Už s Jihlavou proběhla dvě jednání, na kterých padala i nějaká jména. Ovšem upozornil jsem, že nestojím o to, aby hráč přišel na jeden zápas, a pak na tři ne. Chtěl bych, aby to mělo hlavu a patu. Aby byli i na předzápasovém tréninku a věděli, s kým budou hrát,“ upozornil Kozlík mladší.