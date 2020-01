Zápas na severu Moravu rozhodly přesilové hry, které se domácímu celku vydařily na jedničku. Proměnil hned čtyři. Tu první hned v úvodní třetině. Do utkání sice vstoupili hosté dobře, když po pěti minutách Ludvík dorazil odražený puk do sítě. Jenže v 9. minutě Opava zužitkovala první výhodu jednoho muže v poli.

Druhá třetina přinesla neproměněné šance Bruslařů. A to potrestali domácí minutu před koncem zápasu opět z přesilové hry. Závěrečná třetina pak přinesla sice vyrovnání ze strany hostů, ale Opava si vedení vzala zpět a pak proměnila dvě přesilové hry. Brodu se pak jen podařilo snížit.

„Rozhodly samozřejmě přesilovky, ale musím říct, že šestým hráčem domácích byl rozhodčí. Ten nepotrestal zákroky, které do hokeje nepatří. Dva kluci nám nedohráli zápas. Navíc byl arogantní, nechtěl se s námi vůbec bavit. Kluci jsou mladí a měli by si zahrát hokej a ne se naučit tohle. Shodli jsme se na tom i s domácím trenérem, že dva zákroky byly do konce utkání,“ kroutil hlavou brodský trenér Richard Cachnín.



Ten byl i přesto s výkonem svých svěřenců spokojený. „Předvedli jsme velice dobrý výkon, prali jsme se o bod, ale nemáme nic. Musíme se teď zaměřit na dva domácí zápasy,“ dodal.

„Takové zápasy musí bavit fanoušky, nás trenéry samozřejmě méně. Jsou to horory, ale dneska to pro nás naštěstí mělo šťastný konec. Potkaly se dva vyrovnané týmy a podle toho to taky vypadalo,“ zhodnotil duel domácí trenér Pavel Zdráhal.

Branky a nahrávky: 9. Rousek (Šindelář, Herman), 31. Gulda (Štindl, Hendrych), 40. Wolf (Štindl, Peslar), 48. Štindl (Gulda, Wolf), 57. Štindl (Peslar), 59. Malina (Šindelář, Herman) – 5. Ludvík (Síla, Pospíchal), 42. Ludvík (Voříšek, Kulhánek), 50. Přidal (Vala, Kliment), 60. Tecl (Síla, Semrád). Rozhodčí: Václav Šutara - Pavel Rychlý, Michal Vengřín. Vyloučení: 5:5, navíc Šindelář (OPA) 10 min. OT [VRAZ], Kliment (HBR) 10 min. OT + OK [NESP]. Využití: 4:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 520. Třetiny: 1:1, 2:0, 3:3. Havlíčkův Brod: Chaloupek – Kulhánek, Semrád, Pospíchal, Benák, Vala, Kliment – Přidal, Cachnín, Síla, Voříšek, Třetina, Ludvík, Tecl, Holenda, Kadlec.