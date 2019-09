Šumperk, Havlíčkův Brod – Předposlední přípravný duel odehráli havlíčkobrodští hokejisté v Šumperku, který své vítězství 5:1 načal už v první třetině. Na ledě dominoval a vytvořil si dvoubrankový náskok.

Ilustrační foto | Foto: čtk

ŠUMPERK – H. BROD 5:1

„Zůstali jsme déle v autobusu, chytli jsme kolonu, ale to nás neomlouvá. Domácí měli razantní nástup a v první třetině nás jasně přehrávali. Dali jsme sice kontaktní branku, ale chybou v závěru druhé třetiny jsme vrátili domácím dvougólové vedení a ti si pak zápas již ve třetí třetině pohlídali. Zaráží mě výkon hlavního rozhodčího, který přehlédl čtyři fauly. Zvláště nechápu, že je to přátelské utkání a když chceme vysvětlit na střídačce nějaké verdikty, tak arogantně nemá zájem s námi o čemkoliv mluvit. Pak jsou hráči podráždění. Nic to ale nemění na tom, že domácí byli lepší,“ ohodnotil duel trenér Bruslařů Richard Cachnín.