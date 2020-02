„Zápas měl všechno: náboj, tempo a především se hrálo nahoru, dolů. Utkání mělo slušnou návštěvu a výsledek je pro nás krutý,“ řekl na začátek hodnocení havlíčkobrodský kouč Richard Cachnín, jehož svěřenci hráli se Šumperkem vyrovnanou partii, když na ukazateli svítil výsledek 2:2.

Jenže pak přišla kritická dvouminutovka, kdy jim hosté nasázeli tři branky. „Hokej je hra chyb a my jsme je udělali během dvou minut třetí třetiny. Tak kvalitní soupeř, jako je Šumperk, to potrestá,“ uznal Cachnín. Havlíčkův Brod sice dokázal ve 46. minutě snížit a vytvořit si ještě další gólové šance, které ale neproměnil. „Jsem rád, že mužstvo po tajmu nabralo síly a chtěli jsme zápas zdramatizovat. Za stavu 5:3 jsme tam měli dvě tři gólovky a utkání mohlo jít do prodloužení. Nezklamali jsme herně, ale výsledkově,“ potvrdil Cachnín.

Branky a nahrávky: 17. Voříšek (Kulhánek, Vala), 38. Třetina (Pospíchal, Semrád), 46. Semrád (Kadlec) – 15. Vachutka (Jaroš, Milfait), 20. Scheuter (Spratek, Kofroň), 42. Spratek (Kofroň, Kabelka), 43. Spratek (Hroch), 44. Milfait (Vachutka, Drtil), 59. Milfait (Vachutka, Kabelka). Rozhodčí: Michal Maršálek – Petr Křivohlavý, Martin Klouda. Vyloučení: 2:7, navíc Müller (Š) 10 minut. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 612. Třetiny: 1:2, 1:0, 1:4. Havlíčkův Brod: Holík (44. Nedvěd) – Kliment, Semrád, Kulhánek, Vala, Pospíchal, Vála, Benák, Dvořák – Mikeš, Třetina, Přidal – Plachý, Cachnín, Voříšek – Kadlec, Ludvík, Kuchta – Čermák.