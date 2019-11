H. BROD – HODONÍN 7:4

Domácí šli sice po dvou minutách do vedení, když Semrád využil přesilovou hru. Soupeř dokázal za šest minut srovnat. Po změně stran ale Hodonín dvěma brankami během jedné jediné minuty šel do dvoubrankového náskoku. Ještě ve druhém dějství ale Mikeš snížil, když zakončil přečíslení s Přidalem. Třetí třetina pak přinesla obrat z říše snů. Domácí nasázeli Hodonínu pět branek a vystříleli si tři body.

„Myslím si, že jsme dnes vítězství uhráli srdíčkem a disciplínou. Ukázalo se, že jsme morálku, i přesto že nám to nejde úplně na sto procent, udrželi a zápas jsme dotáhli do vítězného konce. Myslím si, že během zápasu nám to nefungovalo v přesilovkách. Nakonec se ukázalo, že si dokážeme udržet chladné hlavy a když se ty přesilovky naskytly, tak jsme je nekompromisně zakončili. Bylo vidět, že ve třetí třetině bylo na ledě jedno mužstvo, které táhlo za jeden provaz. Něco jsme si řekli o přestávce, což zafungovalo. Šli jsme do toho na sto procent a utkání jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl k utkání asistent trenér Bruslařů Marek Zapletal.

Branky a nahrávky: 2. Semrád (Holík), 31. Mikeš (Přidal), 46. Přidal (Třetina, Mikeš), 50. Semrád (Přidal, Třetina), 53. Vala (Kliment, Voříšek), 54. Mikeš (Třetina, Přidal), 57. Třetina (Vala, Mikeš) – 8. Janás (Balán, Matula), 21. Mlynář (Komínek), 21. Janás (Balán, Matula), 48. Matula (Balán). Rozhodčí: Daniel Reich – Petr Křivohlavý, Martin Klouda. Vyloučení: 3:10, navíc Mlynář (HOD) 10 min. OT [ZHK]. Využití: 4:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 495. Třetiny: 1:1, 1:2, 5:1. Havlíčkův Brod: Holík – Benák, Semrád, Pospíchal, M. Krejčí, Vala, Kliment – Přidal, Třetina, Mikeš, Matušík, Voříšek, Juráň, Kadlec, Ludvík, Cachnín, Holenda.