Do zápasu Bruslaři vstoupili velmi dobře. „Hráli jsme velice aktivní hokej. Naší největší překážkou nebyl výkon na ledě, ale spíš v našich hlavách a také jejich brankář. Popasovali jsme se s tím dobře, ale bohužel první třetina skončila pouze 1:0,“ uznal havlíčkobrodský kouč Richard Cachnín. To potvrdil i hostující kouč Jaroslav Kofroň. „Ze začátku jsme měli štěstí, protože domácí na nás vlétli, byli lepší. Dokázali jsme udržet první třetinu.“

Návrat na led sice domácí opět zvládli dobře, když si navýšili vedení, jenže… „I když jsme na začátku druhé třetiny dali uklidňující gól, z ničeho nic jsme vypadli ze hry. V osmé minutě jsme přestali hrát a hosté nás za to potrestali a srovnali,“ pokračoval Cachnín.

Poslední dějství začalo oboustranně opatrně. Pak ale Bruslaři proměnili přesilovou hru. Hosté sice opět srovnali, ale Kuchta třetím gólem nasměřoval svůj tým k vítězství. „Ve třetí části jsme za tím vítězstvím prostě víc šli a díky tomu jsme vyhráli. Náš výkon gradoval a odměnou byl za to gól na 4:3. V závěru jsme ustáli power-play šest na čtyři,“ potvrdil Cachnín. „Hra se v dalším průběhu vyrovnala, když jsme měli několik šancí. Tlačili jsme se do brány, ale pak jsme dostali smolný gól. Bohužel se to stává, ale nemáme bod, po kterém jsme toužili. Na druhou stranu si ho domácí zasloužili,“ řekl Kofroň.

Bruslaři ale v oblacích nelítají. „Je to zatím pouze 1:0, ale jsme za to samozřejmě rádi. Zregenerujeme, dáme lehký trénink a připravíme se na druhé utkání v Kopřivnici,“ uznal Cachnín.

2. liga, východ

1. předkolo play-off

H. BROD – KOPŘIVNICE 5:3

Stav série: 1:0.

Branky a nahrávky: 13. Kuchta (Plachý, Kulhánek), 24. Kuchta (Cachnín, Mikeš), 46. Vala (Kulhánek, Cachnín), 51. Kuchta (Kliment, Mikeš), 60. Přidal (Třetina, Vala) – 27. Gebauer (Stříž), 36. Štěpánek (Krzak, J. Mach), 48. Suchý (Imrich). Rozhodčí: Marek – Horký, Roupec. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 505. Třetiny: 1:0, 1:2, 3:1. Havlíčkův Brod: Holík – Pospíchal, Vala, Kulhánek, Pejchal, Kliment, Benák, Krejčí – Plachý, Třetina, Přidal – Mikeš, Cachnín, Kuchta – Kadlec, Ludvík, Holenda.