Letos zatím výsledky fanouškům tak nějak dávkujete. Série vítězství, poté šňůra porážek. Čím to je, že tým podává tak kolísavé výkony?

To by mě také zajímalo. (úsměv) Částečně je to zapříčiněno různýma nemocema a zraněníma. To je myslím jeden důvod. No a potom - je to hokej. Podívejte třeba nyní na Spartu, to jsme na tom relativně lépe. (směje se)

Podzimní série BK HB

Po úvodním vítězství přišly dvě prohry. Na ty navázali Bruslaři třemi výhrami. Poté však přišla další černá šňůra, konkrétně čtyři porážky za sebou. Nyní už za brodští hokejisté vítězí, vyhráli poslední dvě utkání.

Po šesti kolech jste měli čtyři vítězství, poté přišla stejná porce porážek. Tam jste tedy měli problémy s kádrem?

Bylo to hodně nepříjemné. Některé zápasy jsme opravdu museli odehrát na čtyři beky, protože jsme měli pět obránců mimo hru. To se stane málokdy. A ve druhé lize je to opravdu velká komplikace. To není výmluva, ale realita. Je ale i pravda, že v některých zápasech jsme fakt nehráli dobře.

O to víc asi mrzí ty těsné porážky o gól.

Určitě. V Řisutech jsme dostali rozhodující branku dvě minuty před koncem, to stejné v Klatovech. To byly remízové zápasy. Tam se asi podepsala i naše nezkušenost, protože náš mančaft je hodně mladej.

Nyní ale už zase vítězíte.

Výhra s Pískem minulou středu byla hodně důležitá. Tam nám nesmírně pomohl Míra Třetina. Když pominu, že osm vteřin před koncem rozhodl, s jeho příchodem se zvedla hra celého týmu. Kluci hráli výborně, pracovali. Nechci tím říct, že by předtím nemakali, ale chyběl tomu potřebný lídr. Teď v sobotu s Chebem to už bylo podle našich představ.

Troufáte si i na Příbram a Kobru? Tedy dva nejbližší protivníky z čela tabulky?

To jsou opravdu silní soupeři a v utkáních s nimi můžeme jenom získat. Ono se to lehce řekne, ale když zopakujeme náš poslední výkon, nejsme bez šancí. Postupně se nám i vrací hráči z marodky, sestava se ustálila a věřím, že nám to takto pohromadě nějaký pátek vydrží.

Vydrží v týmu také Miroslav Třetina, nebo byl zápas s Pískem jen nouzovou výpomocí?

Počítáme s ním i do dalšího průběhu sezony. Někdy mu do toho přijdou pracovní povinnosti, takže asi nebude k dispozici ve všech zápasech. Ale on je na ledě každý den, takže v tomhle problém není. A my budeme rádi za každý zápas, ve kterém nám pomůže.

Havlíčkův Brod byl zařazen do skupiny Jih, kde se kromě soupeřů musí potýkat i s dlouhými cestami. Jaká je její úroveň?

To vám tedy řeknu, třeba jet do Chebu, to je dálka. (usmívá se) Tohle logiku nemá. Mohli jsme hrát derby se Žďárem a Velkým Meziříčím, byly by plné baráky… Jakoby nešlo, aby v jedné skupině bylo o jeden tým méně a ve druhé o jeden více. Všichni by s tím souhlasili. Možná by jen stačilo, aby o tom někdo popřemýšlel. A pokud jde o tu úroveň. Já mám letité zkušenosti především z Moravy, a musím říct, že tato skupina je pro mě příjemným překvapením. I mančafty, které jsou dole, Cheb, Písek, Řisuty jsou dobré týmy. Pro naše mladé kluky je jenom dobře, že všechny zápasy jsou ohromně vyrovnané a až na výjimky končí těsnými výsledky.