Po změně stran se už diváci gólů dočkali. Do vedení šli domácí. Petržilka nejprve neuspěl, ale Tecl dorážku zvládl a poslal puk mezi betony jihlavského gólmana. Bruslaři ustáli dvě přesilové hry, ale těsně po jejich skončení Jihlava udeřila. Zadražil se trefil z kruhu na bližší tyč. V posledních třech minutách se skóre měnilo hned třikrát. Nejprve svou druhou branku dal Tecl. Ale pak hosté otočili vývoj utkání. Krajíček využil svého důrazu před brankou. A po něm Doležal zakončil obrat z bezprostřední blízkosti.

V poslední třetině byli domácí sice aktivní, ale branka jim nebyla souzená. Naopak hosté šli do dvoubrankového vedení. Ovšem to jim vydrželo jen dvě minuty, když svůj hattrick dovršil Tecl. Domácí ale už nedokázali náskok soupeře vyrovnat a tak Jihlava ještě přidala pojistku. V poslední minutě.

Branky a nahrávky: 22. Tecl (Petržilka, Cachnín), 37. Tecl (Cachnín, Petržilka), 46. Tecl (Dudycha, Cachnín) – 35. Zadražil (Barák, Doležal), 39. Krajíček (Brož), 40. Doležal (Mareš), 44. Chlubna (Vala), 50. Vala. Rozhodčí: Petr Úlehla – Milan Kis, Radek, Špringl. Vyloučení: 5:5. Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 50. Třetiny: 0:0, 2:3, 1:2. Havlíčkův Brod: Nedvěd (Folvarský) – Dudycha, Dvořák, Kudrna, Horák, Škareda, Kerber – Tecl (A), Cachnín (C), Petržilka – Kulhánek, Hromádka, Najman – Pártl, P. Vacík, Fiala. Jihlava: Javůrek – Kratochvíl, Smolko, Vála, Rašín, Mareš – Brož, Vala, Zadražil, Chlubna, Krajíček, Kardoš, Doležal, Juda, Barák.

H. BROD – PŘEROV 1:4

Domácím absolutně nevyšel vstup do utkání. Přerov si vytvořil několik šancí, ujala se až ta ze 13. minuty, když se trefil Kočica, který využil toho, že domácí brankář neviděl. Jenže ve stejné minutě se prosadil Cachnín. Jenže to bylo ze strany Bruslařů v tomto utkání vše. Ve zbytku zápasu pálili do sítě jen Zubři. Ještě do pauzy dal branku Indrák. Ve druhé třetině úřadoval opět Kočica, který pálil přesně k levé tyči. A pojistku v posledním dějství dal svým druhým gólem v utkání Indrák. Ten z nulového úhlu nachytal Folvarského.

Branky a nahrávky: 13. Cachnín (Petržilka, Dvořák) – 13. Kočica (Bieniek, Indrák), 18. Indrák (Bieniek, Kleiner), 28. Kočica (Gréč), 45. Indrák (Fencl, Jaroněk). Rozhodčí: Jakub Horáček – Martin Kreuzer, David Polonyi. Vyloučení: 8:5, navíc Dudycha (HBR) 10 min OT [ZHK], Gréč (PRE) 10 min OT [NESP]. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 50. Třetiny: 1:2, 0:1, 0:1. Havlíčkův Brod: Folvarský – Dvořák, Škareda, Horák, Najman, Kerber, Dudycha – Petržilka, P. Vacík, Kudrna, Tecl, Hromádka, Fiala, Pártl, Kulhánek, Cachnín.