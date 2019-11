H. BROD – N. JIČÍN 7:3

Hosté šli do vedení, když Finsterle proměnil únik ve vlastním oslabení. Ovšem domácí dokázali v té samé přesilovce srovnat a dalšími dvěma brankami v první třetině otočili výsledek utkání. Ve druhém dějství pokračovala domácí převaha a Brod svůj náskok ještě zvýšili. Nadvakrát překonal Přidal brankáře hostů. V závěrečné třetině hosté zabrali, ale pátou branku dali Bruslaři. Pak se během jedné minuty dvakrát trefil Nový Jičín a stáhl skóre na 5:3. A tlačili se do zakončení a nadělali domácím trochu vrásky. Ovšem při hře v šesti inkasovali do prázdné branky a Cachnín pak ještě proměnil v sedmou branku rychlý únik.

„Dnes jsme hráli po sérii porážek. Měli jsme takovou malinkou krizi. Nedávali jsme góly a hodně jsme kasírovali. Dneska jsme ale měli utkání padesát minut neskutečně pod kontrolou. Dá se říct, že se hrálo skoro na jednu bránu. Neproměnili jsme nějaké tutovky a místo abychom dohráli zápas v poklidu, tak jsme dvěma góly nakopli soupeře k tomu, aby utkání zdramatizoval. Závěr jsme ale zvládli a bereme tři body. Mančaft dneska tu výhru potřeboval,“ řekl k utkání havlíčkobrodský kouč Richard Cachnín.

Branky a nahrávky: . Ludvík (Kuchta, Benák), 12. Ludvík (Nepokoj, Vala), 17. Matušík (Voříšek, Kliment), 24. Přidal (Třetina, Pospíchal), 48. Přidal (Mikeš, Holík), 60. Voříšek (Juráň, Vala), 60. Cachnín (Kuchta, Vala) – 5. Finsterle (Kafka), 49. Finsterle (Kobylík, Kafka), 49. Slovák. Rozhodčí: Michal Maršálek – Pavel Mikšík, Marek Čelechovský. Vyloučení: 4:6. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 342. Třetiny: 3:1, 1:0, 3:2. Havlíčkův Brod: Holík – Pospíchal, Semrád, Kliment, Benák, Nepokoj, Vala – Mikeš, Třetina, Přidal – Juráň, Matušík, Voříšek – Kuchta, Cachnín ml., Ludvík – Holenda, Kadlec.