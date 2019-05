„Domluvili jsme se, že budu skládat mužstvo po konzultacích s Davidem Kozlíkem a Zdeňkem Caskou. Jsme na to tři, protože se dává dohromady rozpočet na sezonu pro áčko. Chceme adekvátně nahradit odchody,“ řekl kouč Bruslařů.

Do vyšší soutěže jde zkusit štěstí David Michálek. „Domluvili jsme se na tom, že David Michálek se zapojí do letní přípravy Třebíče, kde se pokusí porvat o místo v sestavě. Pokud by nebyl dostatečně vytížený, pomáhal by nám v průběhu sezony formou střídavých startů,“ potvrdil Cachnín. Po deseti letech opouští Kotlinu Tomáš Chlubna, který se vrací do Žďáru nad Sázavou, odkud pochází.

„Čeká přírůstek do rodiny. Za deset let, co tu strávil, odvedl penzum práce, takže jsme mu nechtěli bránit. Je tam doma,“ prozradil důvod odchodu Cachnín, který nemůže počítat ani s Filipem Benešem a trojicí juniorů, kteří míří do větších klubů. „Dominik Vacík šel cestou akademie, odchází do Mladé Boleslavi. Richard Cachnín s Markem Teclem nastoupili do přípravy v juniorce Hradce Králové,“ přiblížil havlíčkobrodský trenér. Cachnín s Teclem by ale mohli do Kotliny občas zavítat formou střídavých startů.

Otazník zatím visí nad působením Patrika Přidala a Jana Milfaita. „Ten dostal nabídky z Šumperku a Vrchlabí, a samozřejmě i od nás. Takže ještě má čas na rozmyšlenou,“ potvrdil Cachnín, který ještě bude mluvit s nejlepším střelcem uplynulé sezony Lubošem Voříškem. „Měl své pracovní aktivity, spojím se s ním během tohoto týdne. Určitě bych chtěl, aby pokračoval,“ potvrdil.

A jaké budou náhrady? Ty jsou zatím jen v hlavě trenéra Richarda Cachnína. Ten prozradil jen to, že se kromě hráčů do pole poohlíží i po brankáři.

„Poohlížíme se po konkurenci do brankoviště, jednáme se dvěma brankáři. Máme na to ještě čas, protože letní příprava se rozběhne a posila může přijít už teď, nebo až v srpnu na led.“