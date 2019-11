H. BROD – KOPŘIVNICE 0:4

Bruslaři po týdnu bez mistrovského zápasu se na něj nedokázali úplně naladit. Soupeře sice přestříleli 28:15, ale nedokázali překonat výborně chytajícího brankáře Hromadu a také obětavě hrající hráče v poli. V první třetině se Suchý trefil mezi betony Holíka. Ve druhé třetině navýšil vedení pro hosty střelou k tyči Mach. Závěrečná třetina pak hosté ještě přidali dvě branky a bylo rozhodnuto.

„Měli jsme týden pauzu a čekali jsme, že na to utkání budeme víc nažhavenější. Nějaká územní převaha tam z naší strany byla, ale soupeř dneska neskutečně bojoval. Většinu střel, které šly na bránu, zblokoval nebo to pak chytl výborně chytající gólman. Nám to dneska prostě nešlo. Od nás od trenérů je to zklamání a doufám, že i od hráčů. Musíme si k tomu něco říct. Takhle bychom se doma prezentovat neměli,“ posteskl si havlíčkobrodský asistent trenéra Pavel Zmrhal.

Branky a nahrávky: 6. Suchý (Gola), 32. J. Mach (Suchý, Ďurač), 49. Marek (Suchý), 55. Sluštík (J. Mach, Pěnčík). Rozhodčí: Radim Slavka – Martin Hübl, Henrich Král'. Vyloučení: 3:8, navíc Třetina (HBR) 5 + OK [HRU], Fojtík (KOP) 5 + OK [HRU]. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 374. Třetiny: 0:1, 0:1, 0:2. Havlíčkův Brod: Holík – Semrád, Pospíchal, Benák, Vala, Nepokoj, Kliment – Holenda, Voříšek, Cachnín, Juráň, Kuchta, Třetina, Mikeš, Matušík, Ludvík, Přidal.