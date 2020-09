Přes dlouhou pauzu poskládal Havlíčkův Brod úplně nový a omlazený týmem. Chtějí se probojovat do play-off, ale také si uvědomují, že budou potřebovat nějaký čas, než si tým sedne a mladí hráči si zvyknou na druholigový hokej.

Záměr, který měl sportovní manažer David Kozlík mladší, se podle jeho slov povedl. „Chtěl jsem dát dohromady mladý tým a vybrat hráče hlavně podle charakteru. A to si myslím, že se povedlo,“ pochvaloval si. Hodně hráčů je z nižší soutěže, ale mají potenciál. „Je s nima potřeba pracovat. A i když výsledky v přípravě tomu zatím moc nenapovídaly, tak musím říct, že pracují na sto procent,“ potvrdil kouč Michal Konečný.

Navíc se v Kotlině podařilo dát dohromady dostatečně široký kádr. „Za což jsem rád a hlavně se nám podařila dát dohromady dobrá parta. Ještě musíme zapracovat na výsledcích a všichni budeme spokojení,“ řekl Kozlík. Jediné místo, kde Bruslaře tlačí pata je obrana. „Tam bychom potřebovali nějakého zkušenějšího beka,“ uznal sportovní manažer A-týmu. V defenzivě sice zkušenost chybí, ale jinak mentora v týmu Michal Konečný má – čtyřicetiletého Aleše Padělka a Miroslava Třetinu.

Ten by se rád se svým novým týmem dostal do vyřazovacích bojů. „Chceme hrát nahoře, i když máme nový tým a nové soupeře jsou pro nás neznámou. Cheb, Příbram, Řisuty… Nevím, co od nich čekat. To nám ukáže až sezona,“ naznačil cíle Konečný.

Důležité také bude to, jestli se sezona v době koronaviru, vůbec dohraje. „Doufám, že aspoň odehrajeme půlku sezony. Nikdo neví, co bude. Navíc přichází další omezení, že se na zimáku může jen sedět. A z toho už mi jde hlava kolem,“ kroutil hlavou David Kozlík.

Už první kolo s Pískem, který musel do karantény, bylo odložené na 29. října. „Komplikace to není, upravili jsme tréninky. Potká to asi víc klubů. Je to pro všechny stejné,“ řekl Konečný.