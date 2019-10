Bruslaři byli v zápase papírovým favoritem, ale do vedení šli hosté, když se hned v první minutě trefil Svoboda. Domácím se podařilo ještě do přestávky srovnat. Matušík za bránou našel Semeráda a ten pálil na vzdálenější tyč. Ve druhé třetině si Bruslaři vytvořili dvoubrankový náskok dvěma rychlými brankami. Nejprve se trefil z mezikruží Mikeš a po něm Voříšek střelou z první vymetl pavučiny ze šibenice. V poslední třetině si domácí navýšili vedení na 5:1.

Hostům už se podařilo jen výsledek kosmeticky upravit. „Bohužel, hráči měli rozdíl v tabulce v hlavách. My jsme druzí, oni bez bodu poslední. Na druhou stranu tu jsou hráči z Moravských Budějovic, kteří mají motivaci navíc. Do utkání jsme nevstoupili dobře. Pak se nám podařilo srovnat. Kdybychom ve druhé třetině odskočili dřív, tak bychom měli utkání víc v rukou. Bylo vidět, že Budějovicím dochází síly. Hrály na brejky, což jim nevycházelo. Myslím, že jsme si to v pohodě pohlídali,“ řekl k utkání domácí asistent Pavel Zmrhal.

„Máme mladý mančaft. Měli jsme skvělý vstup do zápasu. Pak jsme měli z dobrého forčekingu plno šancí, které jsme neproměnili. My se pak neodměníme, nedáme gól vůbec z ničeho. To je až tristní, z čeho my nedokážeme skórovat. Soupeř si nevytvoří šanci, hrajeme normálně ve třetině pět na pět. Přesto soupeř dá branku přes hokejku. To je pak o osobní statečnosti hráčů, o osobním nasazení. Na tom trpíme. To už není o tom, že bychom se soupeřům nevyrovnali, ale o tom, že nedáváme vyložené góly. Na jeden gól se nedá vyhrát. Ten druhý už byl pak na konci z brejku. I přesto, že jsme hráli dobře, tak jsme znovu prohráli. Nejvíce jsem zklamaný z výsledku,“ přidal své hodnocení trenér hostů Miroslav Vybíral.

Branky a nahrávky: 13. Semrád (Matušík, Juráň), 36. Mikeš (Třetina), 38. Voříšek (Matušík, Kliment), 45. Kadlec (Plachý, Vala), 55. Kliment (Juráň) – 1. Svoboda (Krutiš, D. Horký), 59. Kosnar (Šáňa). Rozhodčí: Daniel Kraval – Martin Klouda, Petr Bělohlav. Vyloučení: 5:5. Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 392. Třetiny: 1:1, 2:0, 2:1. Havlíčkův Brod: Altrichter – Semrád, Pospíchal, Benák, Vala, Kulhánek, Kliment – Přidal, Třetina, Mikeš – Matušík, Voříšek, Juráň – Plachý, Cachnín, Matušík – Holenda, Ludvík. M. Budějovice: Vacek – Kruckovyč, Bazala, Šáňa, Brabec, Trnka – Svoboda, Alexa, M. Horký, Kosnar, Molnár, Piš, Procházka, Sigmund, Špaček, D. Horký, Krutiš