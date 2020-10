Bruslaři předvedli enormní nasazení a v Příbrami vyhráli

Hokejisté Havlíčkova Brodu zajížděli k boji o první místo v tabulce do Příbrami, kde sice prohrávali, ale ještě v první třetině šli do vedení a to už udrželi. Dostali se tak do vedení druholigové tabulky.

Bruslaři předvedli enormní nasazení a v Příbrami vyhráli. | Foto: web klubu