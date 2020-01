Havlíčkobrodští hokejisté přivítal v Kotlině tým, který bojuje o účast v play-off, Kopřivnici. Ta vyhrála nakonec zaslouženě. Chtěla vyhrát víc než Bruslaři. Rozhodující branka padla minutu před koncem zápasu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Začátek zápasu nepřinesl příliš hokejové krásy. Do vedení šli domácí, kdy se nejlépe zorientoval Cachnín mladší a otevřel skóre. Jenže hosté dokázali po pěti minutách srovnat skóre. Na začátku třetí třetiny druhou brankou poslal svůj tým do vedení, kdy sklepl puk do odkryté branky. Jenže vedení opět Bruslařům nevydrželo. O pět minut později Mach z bleskové otočky poslal odražený kotouč za Altrichterova záda. Rozhodující moment přišel minutu před koncem, kdy Kopřivnice zasadila domácím ránu v podobě vítězné branky.