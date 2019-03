Prodloužení ale trvalo jen necelé dvě minuty. Vítěznou branku dal kapitán Miroslav Třetina.

Stav série: 1:0

První velkou šanci si vypracovali domácí, ale Kopicovu střelu parádně chytil lapačkou hostující brankář. Nedáš, dostaneš. To se potvrdilo ve 13. minutě. Kopřivničtí hokejisté Červenka projel obranou jak nůž máslem a nikým nehlídaný našel Sluštíka a ten také nikým nehlídaný zamířil na k zadní tyči. Pak Voříšek nevyzrál na Hromadu a následně zahrozili opět hosté, a to hned dvakrát. Tři minuty před koncem šli do čtyřech Bruslaři a hned na začátku ujel Přidal, ale dostal se do nulového úhlu. Hosté pak svou přesilovou hru těsně před jejím koncem využili. Hrubý poslal puk nad Novákovo rameno. Těsně před koncem třetiny ještě Matušík, ale nedal.

Ve druhé třetině byli nadále aktivnější domácí, ale i nadále jim byl překážkou hlavně brankář Hromada. Jediný, kdo ho dokázal překonat, byl Třetina. Ten dorazil střelu Semráda do odkryté brány.

Závěrečné dějství přineslo pořádné drama. Bruslaři dokázali během tří minut otočit vývoj zápasu ve svůj prospěch. Nejprve ve 48. minutě vyrovnal Vala, který si od modré sjel k dorážce. V 51. minutě pak rozjásal Kotlinu Milfait. Ten v kleče překonal klouzajícího Hromadu. Jenže v 57. minutě Tatra srovnala. Domácí pokazili rozehrávku a hostující Mach, který mířil přesně do odkryté klece.

Rozhodnout tak muselo až prodloužení, které Bruslaři rozhodli už po necelých dvou minutách. Střílenou přihrávku Semráda usměrnil za padajícího Hromadu Třetina.

Branky a nahrávky: 35. Třetina (T. Semrád), 48. Vala (Matušík, Voříšek), 51. Milfait (Třetina, Voříšek), 62. Třetina (T. Semrád, Voříšek) – 13. O. Sluštík (Červenka), 19. Hrubý (M. Mach), 57. J. Mach (Suchý, Kofroň). Rozhodčí: Jakub Horáček – Martin Klouda, Petr Křivohlavý. Vyloučení: 1:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 767. Havlíčkův Brod: Č. Novák – Kulhánek, Kopic, Šmíd, Nepokoj, T. Semrád, Vala – Ludvík, Michálek, Voříšek, Přidal, Beneš, Třetina, Milfait, Kozlík, Matušík.