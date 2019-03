Už ve středu na domácím ledě od 18 hodin přivítají v prvním semifinále další celek z Moravy, Bobry z Valašského Meziříčí. Ti v prvním kole porazili ambiciózní Žďár nad Sázavou. „Teď už si soupeře rozhodně nemůžeme vybírat. Meziříčí znám. Spoléhají na dobrou obranu a kvalitního gólmana. Navíc tam hraje pár lidí ze Vsetína. Budou chtít hrát hokej, a navíc porazili kvalitního soupeře,“ upozornil na sílu protivníka Cachnín.

Bruslaři opět mají opět výhodu, že sérii odstartují v Kotlině. „Tak je to trochu výhoda. Hlavně v tom, že začínáme doma, a když by šla série do pěti zápasů, tak ji doma můžeme i ukončit,“ řekl Cachnín, který se svým celkem jde do duelu s nabuzením z postupu a zvládnutí prvního kola play-off. „Musíme se dobře připravit a pevně v to věřím. Chceme zopakovat výkon z posledního zápasu,“ dodal havlíčkobrodský trenér, který nemusí řešit žádné starosti se sestavou. „Všichni jsou v pořádku. I po oslavě,“ odvětil dobře naladěný kouč Bruslařů.