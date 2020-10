Bruslaři svým výkonem vytočili trenéra

Bruslaři zajížděli na led pražské Kobry a jejich výkon byl hlavně v první třetině tristní. Kouč Michal Konečný si nedokáže vysvětlit, jak mohli jeho svěřenci předvést výkon totálně bez nasazení. „Jsem hodně naštvaný, protože v první třetině jsme hráli bez důrazu. Nedokážu si to vysvětlit. Tým byl bez nasazení, my jsme si něco řekli, ale vůbec jsme to neplnili,“ kroutil hlavou havlíčkobrodský kouč.

Bruslaři svým výkonem vytočili trenéra. | Foto: archiv Deníku