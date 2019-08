Havlíčkův Brod – Havlíčkobrodští hokejisté odehráli třetí přípravné utkání ve třech dnech. Přivítali na domácím ledě Tábor, kterému podlehli 3:2.

Bruslaři třetí zápas v řadě nevyhráli. | Foto: Luboš Vácha

H. BROD – TÁBOR 2:3

„Odehráli jsme třetí utkání ve třech dnech, takže to bylo docela náročné, protože jsme točili sestavu ve třech pětkách. Někteří hráči měli jeden den volno, někteří odehráli všechny tři utkání. Bylo to znát. Soupeř byl dneska rychlejší, u všeho byl dřív. Nám nešly moc nohy, do toho přišly ve druhé třetině zbytečné fauly. Tím jsme dostali soupeře do zápasu a zaslouženě dnes o gól vyhrál. Je to ale pořád příprava. Viděli jsme hráče v únavě. Říká se, že tam se projeví morálka. Někteří už na to neměli, skončili na trestné lavici a tím bychom v mistrovském zápase přišli o body. Od příštího týdne najedeme na pravidelný režim úterních a čtvrtečních zápasů a budeme pomalu stabilizovat sestavu,“ řekl k utkání trenér Bruslařů Richard Cachnín.