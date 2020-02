Domácí si tříbrankový náskok vytvořili už v první třetině, po které vedli 4:1, když se trefili Přidal, Voříšek a kapitán třetina. „Udělali jsme si čtyřgólový náskok a dovolím si tvrdit, že jsme těch gólů mohli dát klidně víc. Od toho je tam samozřejmě odpor soupeře,“ potvrdil havlíčkobrodský kouč Richard Cachnín.

Po změně stran přidal pátou branku Třetina. Pak ale vzápětí snížil jičínský Macuch. „Neřekl bych, že jsme ustoupili ze své hry, ale jedním útočným faulem jsme dostali soupeře do hry. On ucítil půdu pod nohama, že by s tím zápasem mohl něco udělat. Máme mladý tým, ale kluci to zvládli dobře,“ oddechl si Cachnín.

Poslední třetina pak už jen přinesla potvrzení Bruslařů vedení v poslední minutě utkání. „Fyzicky to dohrávali a hráli jednoduše. Soupeř nám chtěl brát mízu, ale my jsme to ustáli. Dnes jsme vyhráli týmovým duchem a charakterem. Nemyslím si, že jsme v předešlých zápasech hráli tak špatně, ale vždy nám chybělo to něco víc, co jsme dnes předvedli. Mužstvo už tu výhru prostě potřebovalo,“ uznal havlíčkobrodský trenér.

Branky a nahrávky: 4. Přidal (Mikeš, Dvořák), 7. Voříšek, 11. Ludvík (Kuchta, Kulhánek), 12. Třetina (Vala), 21. Třetina (Kulhánek, Přidal), 59. Vala – 11. Poruba (Macuh), 24. Macuh (Lehečka, Tomeček), 30. Kafka (Finsterle, Rufer). Rozhodčí: Ivan Čuňočka – Martin Musil, Jan Vašíček. Vyloučení: 7:7, navíc Krutil (NJ). Využití: 1:1. Diváci: 408. Třetiny: 4:1, 1:2, 1:0. Havlíčkův Brod: Holík – Dvořák, Kulhánek, Krejčí, Vala, Benák, Pospíchal – Mikeš, Třetina, Přidal – Holenda, Cachnín, Voříšek – Kuchta, Ludvík, Musil – Čermák.