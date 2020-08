Regionální derby, ve kterém hokejisté Havlíčkova Brodu v úterý večer přivítali druholigového nováčka z Velkého Meziříčí, rozhodla už první třetina. V utkání domácí svého soupeře přehrávali a jednoznačně zvítězili 8:3.

Hokejisté Velkého Meziříčí (v modrých dresech) v Kotlině neuspěli. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Trenér Bruslařů musel být po utkání spokojený. „Myslím si, že jsme dnes předvedli pohyb, který bych chtěl vidět. Chci hrát v pohybu, góly pak musí logicky přijít. Vyjma prvních dvou minut, kdy jsme nebyli ve správném tempu, jsme měli zápas jednoznačně pod kontrolou. Bylo jen otázkou času, kdy tam góly napadají. Byly tam krásné akce. Myslím si, že si kluci hokej užili. Soupeř má zkušené mužstvo, není to vyloženě nováček z krajského přeboru. Nebyl to lehký soupeř, ale my jsme bruslili a hráli tak, jak bychom měli hrát i v sezoně,“ pochvaloval si havlíčkobrodský kouč Michal Konečný.