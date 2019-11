Bruslařům se po dvou třetinách dařilo náskok domácích vždy dotáhnout, a proto na ukazateli svítil výsledek 3:3. Ovšem třetí třetina přinesla rozuzlení hned ve své první desetiminutovce, protože domácí se dostali po dvou chybách hostů do dvoubrankového vedení.

Bruslaři pak už na tento odskok nedokázali odpovědět a odjeli domů s prázdnou. „Kulhánek a Plachý jsou na marodce a Patrik Přidal dostal volno, protože mají čerstvý přírůstek do rodiny,“ odhalil důvody neúplné sestavy havlíčkobrodský kouč Richard Cachnín a přidal také hodnocení zápasu.

"Nevím, jestli měly absence vliv na výsledek, ale musím říct, že první dvě třetiny se hrál svižný hokej, ale vše se zlomilo v té poslední. My jsme udělali dvě individuální chyby, domácí toho využili a odskočili nám na 5:3. My už jsme se pak nedokázali dostat do zápasu. Musím asi říct, že chtěli v té poslední třetině víc vyhrát,“ uznal Cachnín.

Branky a nahrávky: 7. Danielčák (Ševěček, Peterka), 17. Peslar (Černý, Hendrych), 23. Danielčák (Štindl, Hendrych), 46. Černý (Zouhar, Cihlář), 48. Rousek (Zelenkov, Šindelář), 53. Černý (Wolf, Cihlář), 60. Černý (Cihlář, Wolf) – 11. Benák (Třetina, Kliment), 22. Voříšek (Matušík), 25. Semrád (Mikeš, Pospíchal), 56. Vala (Voříšek). Rozhodčí: Vaněk – Novotný, Pippal. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 344. Třetiny: 2:1, 1:2, 4:1. Havlíčkův Brod: Altrichter – Benák, Semrád, Pospíchal, Krejčí, Vala, Kliment – Holenda, Voříšek, Cachnín, Ludvík, Juráň, Kuchta, Třetina, Mikeš, Matušík.