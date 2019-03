V. MEZIŘÍČÍ – H. BROD 2:3 SN

Hostům se vydařil vstup do utkání, když už ve 3. minutě šli do vedení. Matušík vystihl chybu jednoho z domácích obránců a z prostoru mezi kruhy poslal tvrdou ránu po ledě. Po promarněné šanci Milfaita, srovnali domácí. Žák nahodil puk z ostrého úhlu na Nováka, který se snažil puk zachytit do lapačky, avšak havlíčkobrodský brankář puk promáchl. O tři minuty později pak Bobři využili přesilovou hru. Dvořák našel dobrým pasem Vaňka, který nedal Novákovi šanci, když poslal puk pod lapačku brankáře hostů.

Hned po návratu z kabin vytáhl parádní zákrok Novák, a když pak dostali Bruslaři výhodu jednoho muže v poli, tak ji využili. Kulhánek vyslal tvrdou střelu od modré čáry, kterou před domácím brankářem skvěle tečoval Milfait. Ve zbytku třetiny měly šance oba celky, ale stav se nezměnil.

Po šancích na obou stranách se tempo hry zvyšovalo. Tři minuty před koncem Milfait vypálil z mezikruží a jen o pár milimetrů minul domácí svatyni.

Když se nerozhodlo v základní hrací době, šlo se do prodloužení, které ovšem také nerozhodlo a musela rozhodnout loterie ve formě samostatných nájezdů. V nich rozhodující nájezd proměnil Ludvík a posunul Bruslaře do finále.

Branky a nahrávky: 10. Žák, 13. Vaněk (Dvořák) – 3. Matušík, 25. Milfait (Kulhánek), rozh. náj. Ludvík. Rozhodčí: Vrba, Cabák – Bartoň, Dohnal. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Třetiny: 2:1, 0:1, 0:0 – 0:0. Havlíčkův Brod: Novák – Kulhánek, Šmíd, Nepokoj, Vacík, Vala, Dudycha – Kuchta, Ludvík, Michálek, Voříšek, Chlubna, Přidal, Beneš, Třetina, Milfait, Kozlík, Cachnín, Matušík.