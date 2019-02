Havlíčkův Brod – Druholigoví hokejisté mají za sebou základní část. V posledním duelu přivítali na domácím ledě Písek, se kterým si s přehledem poradili 7:1. O víkendu je čeká nejdůležitější část sezony, play-off. V něm narazí na Kopřivnice. Startuje se už v sobotu v Kotlině.

36 ZÁKROKŮ. Tolik jich měl v brance Havlíčkova Brodu Čeněk Novák proti jihočeskému Písku. Ten nakonec Bruslaři porazili 7:1. | Foto: Petr Nedvěd

H. BROD – PÍSEK 7:1

Bruslaři šli do vedení v 8. minutě, kdy Semrád střelou zápěstím mířil k tyčce. O pět minuty později to mohlo být o dvě branky, ale Kulhánek si nepřišel na píseckého brankáře. Ještě do přestávky už navýšili vedení. Voříšek z první propálil vše, co mu stálo v cestě. Písečtí hokejisté mohli minutu před koncem snížit, ale Novák zasáhl.