Předností Bruslařů je ofenziva. „Útok už neřešíme, máme jedenáct útočníků a tam nám to klape,“ souhlasil brodský kouč Richard Cachnín, který si ale uvědomuje, že jeho svěřencům pokulhává defenziva. „O tom víme, ta nás trápí a chceme se na ni v posledních týdnech přípravy zaměřit,“ potvrdil.

Bruslaři hlavně potřebují, aby si obrana, která prošla největšími změnami, pořádně sedla. „Hodně jsme ji obměnili, ale já věřím, že si to sedne,“ věří Cachnín, kterému zůstali v defenzivě jen tři zkušení borci. „Ty jsme doplnili mladými kluky. Navíc nám budou pomáhat beci z Jihlavy,“ prozradil.

Nejhorší výsledek padl v Táboře, kde Broďáci prohráli vysoko 1:7. „Není to omluva, ale je pravda, že jsme teď měli kapičku starosti se sestavou, respektive nám chybělo pár hráčů základní sestavy. Kluci chodí do práce, tak nám vypomáhali kluci z juniorky,“ řekl Richard Cachnín.

Ten se tak chystat stabilizovat druholigovou sestavu během příštího týdne. V tom už bude pomáhat nový asistent.

„Nebylo to tak, že jsme vyměnili Martina Melouna, ale on je hodně pracovně zaneprázdněný a přes prázdniny jsem na to byl sám. Proto jsem oslovil Pavla Zmrhala, který tu hrál, známe se a navíc má k Brodu vztah, jsem rád, že na to kývl,“ oddechl si Cachnín.

Zajistěte si své místo v Kotlině

Havlíčkobrodský klub již začal s prodejem permanentních vstupenek na novou sezonu. Zakoupit je můžete na sekretariátu BK Havlíčkův Brod ve VIP prostorách Kotliny při domácích přátelských utkáních a vždy od pondělí do středy mezi 9.00 – 13.00. Základní vstupenka ke stání stojí 900 korun, na sezení 1 000 Kč, senioři si své místo zajistí za 600 korun.