Havlíčkův Brod – První zápas tohoto týdne zvládli havlíčkobrodští hokejisté na jedničku. V Kotlině přivítali šumperské draky, které porazili 6:3, když po celý zápas vedli.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

H. BROD – ŠUMPERK 6:3

„Já osobně už tyto soupeře z druhé ligy neznám. Takže jsem koukal na rozbruslení, Šumperk se mi jevil velice dobře. Pak mě celkem překvapilo, jak jsme zápas zvládli. Od brankáře, v obranné fázi i útočné fázi nám to vycházelo. Dneska se hodně prosazovali obránci, byla to odměna za jejich aktivitu směrem dopředu. Ale hlavně si to odpracovali vzadu, soupeře nepouštěli do šancí a útoky se rychle otáčely, chodilo to z hokejky na hokejku. Byl to solidní zápas,“ řekl k utkání havlíčkobrodský Pavel Zmrhal.