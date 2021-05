Opětovného angažmá v týmu Plamenů si příliš neužil. Útočník Petr Štěpánek odehrál za druholigové hokejisty Žďáru v uplynulém ročníku pouze pět duelů, pak byla soutěž přerušena a posléze také předčasně ukončena. V další sezoně už by měl jednatřicetiletý forvard opět brázdit ledy na britských ostrovech. „S klubem Peterborough jsme už byli na mém návratu předběžně domluvení,“ sdělil pro Deník Petr Štěpánek.

S trenérem Fantomů byl v pravidelném kontaktu. „Říkal mi, že by byli rádi, abych u nich v další sezoně znovu pokračoval, ať si prý nic nesháním,“ popisoval jednání.

Ve druhé nejvyšší anglické soutěži už Štěpánek mezi léty 2016 až 2020 po tři sezony nastupoval. Nyní mu větší problémy než covid-19, jak by se dalo očekávat, způsobil brexit. „Covid ani nehraje takovou roli, protože po špatném začátku to už asi mají docela v klidu. Ale kvůli brexitu nastaly různé změny,“ zmínil.

Zkušený hokejista doufá, že veškeré formality jeho přesunu na ostrovy vyřeší klub z Peterborough. „Papírování bude určitě dost. Doufám ale, že to všechno půjde mimo mě,“ usmíval se.

Z opětovného zájmu anglického celku měl však velmi dobrý pocit. „Určitě mě hodně potěšili, byl jsem za to nesmírně rád. Ne všude, kde jsem doposud hrával, jsem totiž cítil, že o mě klub tolik stál,“ naznačil.

Smlouvu podepsal „pouze“ na jednu sezonu. „Ono je to v podstatě jedno. Pokud se mě klub bude chtít zbavit, má na to třítýdenní výpovědní dobu. Pokud budu chtít skončit já, je ta lhůta pětitýdenní. Takže smlouva na pět let, kterou mi v Peterborough nabízeli před třemi roky, není nějakou jistotou. Takto to v Anglii chodí, ale žádný problém v tom nevidím,“ potvrdil.

Na nový ročník se bude Štěpánek zatím připravovat doma, se žďárskými hokejisty. „Doufám, že mě v přípravě s týmem nějakou dobu nechají,“ pousmál se.

„Sice jsem od loňska neustále říkal, že se chci do Anglie vrátit, ale někteří lidé z klubu ve Žďáře z toho přesto byli poměrně překvapení. Za to bych se jim chtěl trochu omluvit,“ lehce si sypal popel na hlavu.

Na britské ostrovy se tak vypraví až koncem srpna. „Takhle to dělají všichni cizinci, nemělo by smysl, být v Anglii už teď a jen sám chodit do posilovny,“ řekl.

Ačkoliv s hokejem končit rozhodně nehodlá, pomalu už Štěpánek přemýšlí o budoucnosti. „Chci hrát tam, kde o mě bude zájem. Stále platí, že do Česka se ještě vracet nechci. Rád bych se znovu podíval do Austrálie, kde už jsem jednou nastupoval v letní lize, která se hraje od května do srpna. U moře to bylo super, i přítelkyni se tam moc líbilo, ale je potřeba pracovní vízum.“

Když si na jaře nemohl zakopat v dresu Svratky velký fotbal, těší se, že si v létě zahraje alespoň malou kopanou. „To, že se fotbal na jaře hrát nebude, mě pěkně naštvalo. Ale snad se brzy rozjede Žďárská liga malé kopané a v létě pak také turnaje,“ dodal závěrem Štěpánek.