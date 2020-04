„Pár týmů už se mi ozvalo, ale nabídky zatím nijak neřeším. Do budoucna nikdy moc nekoukám, takže opravdu nevím, jak to bude dál. Určitě si ale dokážu představit, že bych tady v Brodě ještě zůstal,“ přiznává devatenáctiletý hokejista.

Sezona se kvůli epidemii koronaviru nedohrála. Jak moc tě to mrzí?

Určitě mě moc mrzí, že se sezona nedohrála. Chtěl jsem ještě být na ledě, odehrát nějaké zápasy a dát si pár tréninků. Epidemie už tady ale byla tou dobou hodně rozšířená, takže bylo lepší sezonu raději předčasně ukončit.

Máte za sebou první kompletní sezonu mezi dospělými. Jak jste si ji užil?

Určitě jsem si ji maximálně užil. V týmu jsem poznal nové spoluhráče a kamarády. Viděl jsem, jak vypadá dospělý hokej. Už jsem se do toho pořádně dostal a řekl bych, že to byla moje nejlepší sezona v kariéře.

V průběhu sezony jste nejčastěji nastupoval ve druhém útoku po boku zkušeného Luboše Voříška. Jak se vám s ním hrálo?

Luboš byl určitě výborný spoluhráč. Je to takový hráč, který si občas z někoho udělá srandu, ale dokázal i zařvat. Vždycky mi dokázal dobře poradit. Když jsem udělal něco špatně, tak mi řekl, jak to mám zlepšit. Když se mi něco povedlo, tak mě i pochválil. Určitě se mi s ním hrálo dobře.

Tým v létě posílilo několik nových hráčů a vypadalo to, že do naší party skvěle zapadli. Jak jste to viděl vy?

Určitě jsme si skvěle sedli jako tým i jako parta. Zažili jsme spolu při trénincích, v kabině i na tripech spoustu srandy. Kluci, co k nám přišli, se hned chytli. I já jsem byl v áčku v podstatě nový a doufám, že jsem se také dobře chytil. Vytvořili jsme fakt dobrý tým i partu.

Týmu pomohlo i několik tvých vrstevníků, jako jsou Adam Dvořák, Štěpán Dudycha, Marek Tecl a další, s nimiž jste v minulé sezoně hrál extraligu juniorů. Bylo fajn, že jste s nimi mohl znovu nastoupit?

Byl jsem moc rád, že kluci sem měli vyřízené střídavé starty, přijeli a pomohli nám. Dvořka, Štěpán, Macas, Petržel a další. Byl jsem moc rád, že se s nimi můžu zase vidět. Vždycky jsme zašli na večeři a popovídali jsme si, co je nového a jak se jim daří. Bylo to určitě dobré.

V sezoně jste nastupoval souběžně i za juniorku a dohromady jste odehrál neuvěřitelných sedmašedesát soutěžních zápasů. Neměl jste toho už občas, jak se říká, „plný brejle“?

Ze začátku sezony se to dalo zvládat, ale postupem času, i když jsem si to asi moc neuvědomoval, toho bylo asi opravdu moc. Jednou po zápase juniorky už jsem to nezvládl a měl jsem svalovou horečku, takže jsem si dal pár dní volno. Ke konci sezony už se to trochu zmírnilo a za juniorku jsem až tak často nehrál. Snažil jsem se jí ale co nejvíc pomoct. Ke konci sezony už jsem pak dohrával se zraněním a to už jsem toho měl opravdu plný brejle.

Výborná parta se opět vytvořila i v juniorce…

Jak v áčku, tak i v juniorce jsme měli výbornou partu. Byla tam vždycky hrozná sranda, hlavně po sobotních trénincích. Sešla se opravdu skvělá parta, parádně jsme si spolu sedli. Bylo to dobré, taková rodinná atmosféra.

V juniorce jste nasbíral neuvěřitelných šestaosmdesát bodů a stal jste nejlepším nahrávačem soutěže. Určitě byste to ale rád vyměnil za to, abyste jste zahráli play-off, které vám jen o malý vlásek uteklo…

Určitě je to krásné, ale na play-off jsme se všichni těšili. Sledovali jsme to až do posledního zápasu. Bohužel, o jeden bod nám to nakonec nevyšlo. Nemohli jsme z toho ale být až tolik zklamaní. Hodně jsme to sváděli na ten zlomový zápas v Písku, kde jsme nakonec prohráli v prodloužení. K jistotě postupu nám přitom stačily dva body. Řekl bych, že v sezoně bylo až moc zápasů, které jsme zbytečně prohráli. Měli jsme i jednu hodně špatnou sérii. Je to velká škoda, že jsme do play off nakonec nepostoupili.

V áčku i v juniorce vás vedl táta. Řešíte spolu hodně hokej i v osobním životě?

S tátou se v osobním životě o hokeji vůbec nebavíme. Řešíme normální věci, školu a tak podobně. Hokej doma vůbec neřešíme.

Máte už nějaké nabídky z jiných klubů?

Pár týmů už se mi ozvalo, ale nabídky zatím nijak neřeším. Ještě vůbec nevím, jak to bude, takže jsem to zatím neřešil.

Už máte nějakou představu, jak bude vypadat tvoje hokejová budoucnost? Dokážete si představit, že byste v Brodě zůstal ještě v příští sezoně?

Určitě si dokážu představit, že bych v Brodě zůstal ještě v další sezoně. Pořád jsem ještě mladý. Ale nevím, do budoucna nikdy moc nekoukám, takže opravdu nevím, jak to bude dál. Určitě si ale dokážu představit, že bych tady v Brodě ještě zůstal.

Určitě sledujete situaci ohledně koronaviru. Jak moc vám chybí pravidelný kontakt s kamarády?

Sleduju to každý den, ale zatím to nějak moc nevnímám. Určitě je to ale vážná věc. Kámoši už mi chybí docela dost, doma už to někdy nedávám, takže jdu na chvíli ven. S kluky se občas vidíme, ale určitě mi chybějí oni i všechno okolo.

V tomto školním roce vás má čekat maturita. Jak velká je to pro vás v současné situaci komplikace?

S maturitou je to pro mě určitě velká komplikace. Mám docela dost úkolů, takže kvůli tomu hodně času trávím u počítače. Zároveň se musím připravovat na maturitu. Vůbec nevím, jak to bude, každou chvíli se to mění. Uvidíme, jak to letos s maturitami vůbec bude. Čekám a snažím se co nejlépe připravit.

Školy jsou zavřené. Jak si krátíte čas během karantény?

Čas během karantény trávím hodně doma, protože se nesmí moc vycházet. Dělám hlavně ty úkoly do školy, kterých je opravdu hodně. Spoustu času tak prosedím u počítače. Občas s kámošema zajdeme na chvíli ven. Pokud to jde, snažím se chodit ven a udělat něco pro svoje tělo.

LADISLAV VÁCHA