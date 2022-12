Série bez vítězství v pelhřimovském azylu začala být už nesnesitelně dlouhá. Dukla naposledy vyhrála ve vypůjčeném domácím prostředí 28. září a hrozilo, že se natáhne až do konce roku.

Nakonec díky výhře 4:3 v prodloužení nad Zlínem skončila po 73 dnech. „Byla už hrozně moc dlouhá. Je dobře, že jsme ji zlomili s tak silným soupeřem,“ uvedl kouč Jihlavy Viktor Ujčík.

Oba celky s bohatou extraligovou minulostí vstoupily do utkání aktivně, do tempa je dostaly i přesilové hry. Tu první měla Dukla, ale střelecky se přes nadějné akce prosadit nedokázala. Ještě větší šanci měla paradoxně v oslabení. Berani zapomněli v 10. minutě na obranné modré čáře na Miškáře a ten byl v souboji s gólmanem Kašíkem úspěšnější – 1:0.

Jenže ještě v téže minutě Zlín početní výhodu zužitkoval a po střele Mrázka se začínalo znovu od nuly. V další fázi prokázala větší hladovost Dukla, na koně ji posadil Cachnín. Ve 14. minutě převzal mezi kruhy puk od Pořízka a střelou na bližší tyč překonal Kašíka. Deset sekund před první sirénou bylo ještě radostněji, přesně se trefil Handl.

Jihlavský tým nastoupil do zápasu pouze se třemi lajnami, a tak diváci s napětím sledovali, jestli mu vydrží síly. Dvoubrankový náskok se ztenčil krátce po polovině utkání. Narůstající tlak zužitkoval přesnou střelou Riedl.

O zápletku bylo postaráno a Berani se hnali za vyrovnáním. To se jim podařilo pro změnu v polovině třetí třetiny. V síti skončil pohotový švih Kachyni od modré čáry. V nastaveném čase pak vysvobodil hostitele obránce Kolář. Bekhendem překonal Hufa (po prvním dějství střídal Kašíka), který neměl čisté svědomí.

Odšpuntoval tak vítěznou radost. „My jsme nastoupili ve třech lajnách, bohužel jsme neměli víc hráčů do hry a bylo to samozřejmě znát. Jsme velmi rádi, že jsme dokázali v prodloužení zlomit zápas na naši stranu a konečně tady vyhrát,“ ulevilo se po vítězném utkání trenérovi Ujčíkovi.

Hromy a blesky lítaly v první přestávce v třebíčské kabině. Kouč Kamil Pokorný musel notně zvýšit hlas a výsledek se dostavil. Jeho parta otočila domácí duel 29. kola s Frýdkem-Místkem na konečných 4:1 a v prvoligové tabulce tak i nadále drží velice lichotivou třetí příčku.

Stává se už tradicí, že Horácká Slavia vstoupí nekoncentrovaně do zápasu a pak musí zařadit vyšší rychlostní stupeň. Stejný scénář byl k vidění v sobotu i v duelu s Frýdkem-Místkem. Už ve 2. minutě ujel v oslabení Ramik a poprvé a naposledy překonal Jekela.

„Hráčům jsme to v kabině dali najevo. Může se stát, že dostaneme v přesilovce gól, ale vadilo nám, jakým stylem se prezentujeme. Jako by si hráči mysleli, že soupeř nemá žádný nárok a porazí se sám,“ směřoval kritiku do vlastních řad třebíčský kouč Kamil Pokorný.

Potom už se hrálo podle třebíčských not. V první třetině ještě Horácká Slavia neskórovala, byť Michálek neproměnil trestné střílení. V prostřední části už ale dominovala. Po necelých třech minutách se prosadil Krliš, který asistoval i u branky Malého. Na 3:1 pak zvýšil v přesilovce Dočekal.

V závěrečné třetině drželi oba brankáři čisté konto, hosté se pak pokusili v závěru o power-play. Jejich snahu však ztrestal Michálek, který se prosadil z dorážky do prázdné branky.

V táboře Třebíče tak zavládla spokojenost. „Od druhé třetiny začali hrát kluci to, co jsem chtěl. Začali se o výsledek rvát. Přišly i góly, i když se rodily těžce, gólman soupeře chytal slušně. Třetí třetinu jsme hráli dobře v obraně a pečetili výhru v power-play,“ dodal Pokorný.

CHANCE LIGA - 29. KOLO

JIHLAVA - ZLÍN 4:3 pp

Branky a nahrávky: 10. Miškář (Bilčík), 14. Cachnín (Pořízek, Skořepa), 20. Handl, 64. Kolář (Pořízek, Handl) – 10. Mrázek (Bartko, Honejsek), 32. Riedl (Kachyňa, Mrázek), 51. Kachyňa (Mrázek, Honejsek). Rozhodčí: Skopal, Zubzanda – Kleprlík, Kotlík. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 724. Třetiny: 3:1, 0:1, 0:1 – 1:0. Jihlava: Beran – Chvátal, Bilčík, Kočí, Kolář, Haman, Vala – Brož, Miškář, Chlubna – Handl, Menšík, Harkabus – Pořízek, Skořepa, Cachnín.



TŘEBÍČ - FRÝDEK-MÍSTEK 4:1

Branky a nahrávky: 23. Krliš (Malý, Jekel), 31. Malý (Krliš), 36. Dočekal (Vodný), 60. D. Michálek (Ferda, Holec) – 2. Ramik. Rozhodčí: Bejček, Květoň – Beneš, Horažďovský. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1 026. Třetiny: 0:1, 3:0, 1:0. Třebíč: Jekel – Hunkes, Bořuta, Furch, Forman, Vodný, Poizl – Malý, Bittner, Dočekal – Ferda, D. Michálek, Holec – Krliš, Šilhavý, Meluzín – Svoboda, Michalčuk.



Další výsledky 29. kola: Poruba – Prostějov 1:4, Vsetín – Pardubice 3:2, Sokolov – Šumperk 2:1, Litoměřice – Kolín 2:1 sn, Přerov – Slavia Praha 2:0.



TABULKA

1. Vsetín 28 18 0 0 10 83:63 54

2. Poruba 27 14 5 1 7 93:66 53

3. TŘEBÍČ 29 15 4 0 10 76:64 53

4. Prostějov 29 13 3 6 7 81:72 51

5. Litoměřice 28 13 3 4 8 93:77 49

6. JIHLAVA 29 13 2 4 10 75:79 47

7. Přerov 27 10 4 6 7 59:58 44

8. Frýdek-Místek 28 10 4 3 11 73:70 41

9. Zlín 29 9 4 3 13 75:74 38

10. Sokolov 27 10 2 4 11 64:77 38

11. Šumperk 29 7 6 4 12 83:101 37

12. Kolín 28 9 2 3 14 77:84 34

13. Slavia Praha 29 7 3 3 16 65:87 30

14. Pardubice B 29 5 3 4 17 64:89 25



Program 30. kola (pondělí 19. prosince): Poruba – Přerov (17.30), Slavia Praha – Litoměřice, Kolín – HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ, Frýdek-Místek – Sokolov, Pardubice B – Prostějov, Šumperk – DUKLA JIHLAVA (vše 18.00).