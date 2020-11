Od chvíle, kdy dostali prvoligoví hokejisté od vlády výjimku, že mohou na led, se začaly výběry Jihlavy a Třebíče chystat na případné spuštění Chance ligy.

A když se minulý týden začalo řešit, že oním osudným datem by mohla být sobota 21. listopadu, začalo se cílit na tento den. Ale takřka až čtyřiadvacet hodiny před samotnými zápasy přišla seshora optimistická zpráva: můžete hrát!

Program Chance ligy

SOBOTA: Benátky n. J. - Vrchlabí (15.00), JIHLAVA - Havířov (16.00), Frýdek-Místek - Přerov, Sokolov – TŘEBÍČ, Vsetín - Litoměřice (vše 17.00).

Jihlavská Dukla se představí v sobotu od 16 hodin na svém ledě. Bude hostit Havířov. „Nechal jsem si udělat nějaké video, ale bude to hlavně o nás. My budeme chtít předvádět útočný hokej, držet se naší taktiky. Ten zápas rozhodne lepší organizace a vůle. Ale protože se dlouho nehrálo, může každý porazit každého, stejně jako na začátku sezony,“ tvrdí kouč Viktor Ujčík.

Horácká Slavia, která doposud odehrála jen dva mistrovské zápasy, se zítra vydá do Sokolova. Její mač začne v 17 hodin. „Konečně se to rozběhne a budou myšlenky na hokej. Věřím, že se na to kluci těší, už jim to chybělo,“ míní kouč Třebíče Jaroslav Barvíř. „Po té dlouhé době to bude těžké, asi moc krásy zápas nepobere, ale my chceme vždycky vyhrát,“ dodává bojovně.