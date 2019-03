Hosté nastoupili k poslednímu utkání této sezóny bez dalších zraněných hráčů – Suchý, Lacina, Jelínek, Hlídek, a v sestavě, tak jako již několikrát muselo nastoupit pět juniorů. Chotěboř musela vyhrát jakýmkoliv výsledkem, aby mohla potom v prodloužení, či v případných samostatných nájezdech dále bojovat o bronzové medaile. Než se hosté rozkoukali, domácí šli do vedení po střele Augustina. Ve 4. minutě vyrovnal Svoboda, ale Dudycha po chvilce poslal domácí opět do vedení. Hosté vyrovnali ve 20. minutě, kdy se trefil po krásné nahrávce od Vlčka Mašek. V zápětí jeli tři hostující hráči na Turka, ale Svoboda zakončil do jeho hrudi a domácí ihned z brejku taktéž nevyzráli na Peška.

Ve druhé části se hra přelévala ze strany na stranu, a hosté nebyli dlouhou dobu rozhodně horším mužstvem a ve 27. minutě šli při signalizovaném vyloučení Muselíka do vedení. Od 30. minuty se karta obrátila a domácí přebírali iniciativu, šance měli však i hosté, zejména Hospodka s Činčilou zahodili dobré možnosti. Svoje umění musel tak několikrát ukazovat Pešek.

V poslední části jel sám na Peška Dudycha, ale zklamal. Ve 48. minutě dotlačil v brankovišti puk za Peška po závaru Kobza a bylo srovnáno. To však nebylo všechno, neboť v 50. minutě Čikl poslal domácí do vedení. V 53 minutě neprostřelil Turka ve slibné šanci Dvořák, stejně jako z rychlého protiútoku Faltus Peška. Za dvě minuty při vyloučení Kraučuka zvýšil stav Dudycha, a v 58. minutě, když na trestné lavici seděl Činčila, Langr vstřelil další branku domácích. V 60. minutě po zbytečné ztrátě puku na modré upravil na konečných 7:3 Augustin.

Branky a nahrávky: 1. Augustin (Dudycha), 6. Dudycha (Scheuter), 48. Kobza (Faltus, Langr), 50. Čikl (Augustin, Scheuter), 56. Dudycha (Augustin), 58. Langr (Schneider), 60. Langr (Dudycha, Čikl) – 4. Svoboda (Dvořák), 20. Mašek (Vlček), 27. Jaroš (Krejčí). Rozhodčí: Prchal – Plch, Pilný Vojtěch. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 846. Chotěboř: Pešek – Pecen, Jaroš, Krejčí, Musílek, Ludvík Jakub, Ludvík Jaroslav – Mašek, Vlček, Kraučuk, Svoboda, Dvořák, Činčila, Hospodka Jan, Hospodka Jakub, Březina.