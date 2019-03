„Myslím, že semifinále bylo víc než vyrovnané. Kluci podali ve všech zápasech obětavý a bojovný výkon, za což jim ještě jednou moc děkuji, ale bohužel na rozdíl od soupeře bylo našim kamenem úrazu neproměňování přesilových her a chybělo i trochu toho štěstí, které jsme si asi vybrali už ve čtvrtfinále se Světlou. Pořád máme však o co hrát,“ ohodnotil duel asistent chotěbořského trenéra Bohuslav Koubek.

Série také vyvolala mírný „incident“. Chrudimskému trenérovi Jiřímu Polákovi se nelíbilo, že na konci soubojů nepodal realizační tým Chotěboře ruku jeho svěřenci Martinu Klementovi. „Chtěl bych vyzvednout výkony všech hráčů HC Chotěboř, kteří stejně jako naši hráči přispěli k tomu, že tahle série byla opravdu skvělá a diváci na obou stranách si ji určitě užili. Výkony mladých obránců Laciny a Suchého, útočníků Dvořáka a Činčily a hlavně úžasný výkon brankáře Peška byly ozdobou celé série. O to více mne mrzí nepochopitelné gesto realizačního týmu soupeře, který po závěrečném hvizdu nedokázal podat ruku jednomu z našich hráčů. A podle mne je to zcela zbytečná kaňka za touto skvělou sérií semifinálových zápasů,“ řekl na stránkách klubu chrudimský kouč.

Reakce přišla z chotěbořské kabiny obratem. „Ano je pravda, že jsem ruku nepodal, protože tohoto „hráče“ neuznávám jako sportovce za jeho chování v zápasech. On si nejde zahrát hokej, on chodí na led někoho zranit, nebo zmrzačit, což se mu celkem daří. V sérii s Chrudimí jsme po jeho zákrocích přišli o dva hráče, oba skončili s otřesem mozku. Byl celkem osmkrát vyloučen, bohužel vždy pouze na dvě minuty, i když jeho některé zákroky byly na vyšší trest. A řeči, že hraje jenom tvrdě, jsou jenom kecy. Co je to za tvrdost, rozjet se od modré čáry a za naší brankou někoho dohrát, nejlépe úderem na hlavu, nebo když dvakrát zmlátí našeho nejmenšího hráče, který se vůbec nechce prát. Za svým rozhodnutím si stojím, a pokud si tento hráč neuvědomuje, že je to amatérská soutěž, že všichni hráči chodí do práce, nebo studují, hokej hrají pro radost a on je jedním zákrokem pošle třeba na jeden měsíc na neschopenku, tak nemá na ledě co pohledávat,“ odůvodnil chotěbořský trenér Aleš Kraučuk.

Branky a nahrávky: 10. Suchý (Pecen, Dvořák), 23. Dvořák (Vlček, Pecen), 25. Vlček (Dvořák) – 12. Kišš (Dobiáš, Plch), 23. Jan Polák (Machač, Kubal), 33. Kišš (Jan Polák, Machač), 52. Kalous (Koreček, Karásek), 55. Kišš (Karásek, Dobiáš). Rozhodčí: Kukeně, Hájek – Kis, Schaffer. Vyloučení: 8:8 navíc TS pro Chotěboř po faulu Kalouse (Dvořák neproměnil). Využití: 1:1. Diváci: 455. Třetiny: 1:1, 2:2, 0:2. Chotěboř: Pešek – Lacina, Jaroš, Suchý, Mendl, Krejčí, Ludvík Jakub – Ludvík Jaroslav, Svoboda, Kraučuk, Dvořák, Vlček, Pecen, Březina, Hospodka Jan, Činčila, Hospodka Jakub.

O TŘETÍ MÍSTO

CHOTĚBOŘ – M. TŘEBOVÁ 1:5

Stav série: 0:1.

Souboj o třetí místo se musel divákům od začátku líbit. Obě mužstva hrála pohledný hokej, ve 3. minutě projel přes celé hřiště Pavlovský, vystřelil přes obránce a hosté vedli. Domácí měli v první části dostatek šancí k vyrovnání, hráli přesilovou hru, ale opět jim pláchl Pavlovský, na Peška však nevyzrál. Ve 12. minutě zvýšil hostující Řehulka, domácí potom museli ubránit pět minut oslabení po vyloučení Svobody, což se jim podařilo.

Ve druhé části měli domácí více ze hry, ale tradiční neproměňování šancí a využití přesilových her, to je stále jejich bolestí. Chotěboř se dočkala branky v oslabení, když Dvořák nahrál Pecenovi, který střelou pod víko snížil na 1:2.

V poslední části se domácí snažili s výsledkem něco udělat, opět zahodili dost šancí a po hrubých chybách dokázali zkušení hosté odskočit na 1:4, pátá branka padla dvě vteřiny před koncem a již nic neřešila.

„První třetina z naší strany nebyla nic moc, opět se ukázala naše bolest – neproměněné šance a soupeř nás naopak dvakrát potrestal. Ve druhé třetině dostal jeden hráč do konce utkání a Lacina musel odstoupit kvůli zranění. Takže jsme opět museli zápas dohrávat s dorostenci. Ve třetí třetině zápas zlomil třetí gól. Byl to vyrovnaný zápas, dokázali jsme se soupeři vyrovnat. Jen zkrátka nedáváme branky,“ řekl k duelu chotěbořský kouč Aleš Kraučuk.

Branky a nahrávky: 39. Pecen (Dvořák) – 3. Pavlovský (Dudycha), 12. Řehulka (Marek), 53. Faltus (Řehulka, Marek), 57. Faltus (Čikl), 60. Marek (Faltus, Řehulka). Rozhodčí: Kareš – Říha, Teplý. Vyloučení: 4:6 CH – Svoboda 5 + OK. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 250. Třetiny: 0:2, 1:0, 0:3. Chotěboř: Pešek – Lacina, Jaroš, Pecen, Mendl, Krejčí, Ludvík Jakub – Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Jelínek, Hospodka Jakub, Hospodka Jan, Činčila, Ludvík Jaroslav, Musílek, Březina.