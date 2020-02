V sérii byli outsiderem, ale potvrdili to, že papírové předpoklady neplatí vždy. Českou Třebovou porazili ve čtyřech zápasech 3:1. „Po prvním zápase si mysleli, že to bude na pohodu a že nás smetou ve třech zápasech. Ale musím říct, že jsme i v tom prvním bojovali. Pak jsme je porazili doma a to nám stouplo sebevědomí. Pak jsme vyhráli u nich, ale soupeř hrál výborně, a pak rozhodli doma,“ shrnul sérii chotěbořský trenér Aleš Kraučuk, podle kterého o jejich postupu rozhodla bojovnost a srdíčko.

V semifinále jeho svěřenci narazí na dalšího těžkého protivníka, Moravskou Třebovou. Ta skončila po základní části druhá a ve čtvrtfinále ve čtyřech zápasech porazila Litomyšl. Takže Chotěboř opět čeká těžký protivník. „Řekl bych, že obě Třebové jsou stejně vyrovnané. Soupeř bude opět favorit. Začínáme u nich, takže budeme vycházet ze zabezpečené obrany. Nic nevzdáváme a budeme chtít postoupit do finále,“ řekl rozhodně Kraučuk.

Semifinálový soupeř Chotěboře se rozhodně musí mít na pozoru. „Nevím, jak budou k sérii s námi přistupovat, ale přeci jen je to pro ně asi varování, když jsme porazili Českou Třebovou, a rozhodně to nebudou mít jednoduché,“ potvrdil Kraučuk, který oproti základní části má k dispozici téměř kompletní sestavu, a to je samozřejmě znát. „Mimo dvou hráčů jsme v plný sestavě. Už se nám vrátil i Jakub Kraučuk z Kanady, a bude tak chybět jenom jediný hráč. Takže máme k dispozici dvacet hráčů, budeme hrát tři pětky a pět lidí bude připraveno zaskočit,“ odvětil.

V sérii bude rozhodovat bojovnost

A co bude bude v boji o finále rozhodovat? „Tým se dal dohromady, my klukům věříme. Myslím, že v play-off rozhodne to, kdo bude chtít víc, kdo skočí do střely a také bojovnost,“ řekl Aleš Kraučuk, který ale ví, že jeho tým má na to, aby soupeři značně znepříjemnil život. „Kluci hokej hrát umí, a když budou hrát to, co umí a plnit taktické pokyny, tak je určitě potrápíme.“

I základní část ukázala, že Chotěboř dokáže porazit favorita. V lednu s Moravskou Třebovou vyhrála a podala dobrý výkon. Hráči si ale rozhodně musí dát pozor na soupeřův první útok. „Je to nejlepší útok soutěže, o čemž svědčí tabulka střelců, kde na prvních třech místech jsou právě hráči z elitního útoku,“ upozornil Kraučuk. „To bude alfou a omegou zápasu a celé série,“ dodal. Ovšem, že by chotěbořský trenér chystal osobní obranu, to ne. „V prvním zápase ale na ně nasadíme jednu pětku, která se o ně bude starat,“ naznačil.

Semifinálová série startuje už v neděli 23. února.

Program semifinále

NEDĚLE 23. 2.

M. Třebová – Chotěboř (17.00)

STŘEDA 26. 2.

Chotěboř – M. Třebová (18.30)

NEDĚLE 1. 3.

M. Třebová – Chotěboř (17.00)

ÚTERÝ 3. 3.

Chotěboř – M. Třebová (18.30)

ČTVRTEK 5. 3.

M. Třebová – Chotěboř (17.00)