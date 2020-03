Zítra nastoupí Chotěboř na domácím ledě ke čtvrtému zápasu semifinále Krajské ligy, a bude si chtít vynutit páté utkání. „Klukům jsem v kabině řekl, že to musí hodit za hlavu, i když jsou zklamaní,“ řekl chotěbořský kouč Aleš Kraučuk.

KRAJSKÁ LIGA PARDUBICKA - SEMIFINÁLE, 2. ZÁPAS

CHOTĚBOŘ – M. TŘEBOVÁ 4:3

Stav série: 1:1.

„V utkání se ukázala síla našeho mužstva, když jsme se za nepříznivého stavu 1:3 zvedli, a od půlky utkání jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme otočili vývoj utkání. Všem hráčům děkuji za obětavý výkon a předvedenou hru. Musím poděkovat všem divákům, že přišli,“ pochvaloval si Kraučuk.

Branky a nahrávky: 22. Jan Hospodka (Vantuch, Kraučuk), 38. Suchý (Dvořák, Eis), 38. Svoboda (Dvořák), 49. Jan Hospodka (Svoboda, Eis) – 1. Pavlovský (Čikl, Augustin), 24. Řehulka (Holub, Čikl), 27. Marek (Řehulka, Muselík) Rozhodčí: Vepřovský, Rulíček – Kopecký, Štěrba. Vyloučení: 10:10. Využití: 1:1. Diváci: 480. Třetiny: 0:1, 3:2, 1:0. Chotěboř: Pešek – Kříž, Jakub Ludvík, Suchý, Mendl, Klofáč, Jaroslav Ludvík, Musílek, Jaroš, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Eis, Březina, Jakub Hospodka.

3. ZÁPAS

M. TŘEBOVÁ – CHOTĚBOŘ 5:4 sn

Stav série: 2:1.

„Vstup do utkání jsme měli špatný. Neměli jsme pohyb, soupeř nás přehrával. Byli jsme rádi, že první třetina skončila jen 1:0. V kabině jsme si něco řekli a hned se vstup do druhé třetiny vylepšil. Brzy jsme srovnali krok. Od stavu 2:2 a poloviny zápasu jsme začali domácí přehrávat a přebruslovat. Ve třetí třetině jsme sice šli do vedení 3:2, ale soupeř využil naší hrubky a opět srovnal. Ještě jednou jsme se dostali do vedení. Rozhodčí uznali v 56. minutě spornou branku. Já se ještě tedy musím podívat na video, ale rozhodčí za brankou řekl, že branka nebyla a rozhodčí od červené čáry ji uznal. V prodloužení byly šance na obou stranách a v nájezdech byli domácí šikovnější,“ zhodnotil duel zklamaný Kraučuk.

Branky a nahrávky: 18. Faltus (Kudrna, Kobza), 24. Janků (Čikl, Augustin), 53. Hradil (Faltus, Kobza), 56. Marek (Bahounek, Cach), rozh. náj. Čikl – 21. Hospodka (Vantuch), 39. Dvořák (Činčila), 43. Vlček, 53. Suchý (Svoboda). Rozhodčí: Veselý, Kareš – Pilný, Hájková. Vyloučení: 4:5, navíc Marek (MT) 10 minut. Bez využití. Třetiny: 1:0, 1:2, 2:2 – 0:0. Chotěboř: Pešek – Kříž, Jakub Ludvík, Suchý, Mendl, Klofáč, Jaroslav Ludvík, Lacina, Jaroš, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Eis, Březina, Jakub Hospodka.

Program semifinále

3. 3. (18.30) - Chotěboř – M. Třebová

5. 3. (17.00) - M. Třebová – Chotěboř