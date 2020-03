SEMIFINÁLE, 4. ZÁPAS

CHOTĚBOŘ – M. TŘEBOVÁ 6:4

Stav série: 2:2.

„Začali jsme perfektně, měli jsme pohyb a během dvanácti minut jsme dali tři góly. Jenže pak kluci polevili, mysleli si, že to půjde samo. Soupeř si pak vytvořil šance, které dokázal proměnit v góly. O přestávce jsme kluky upozorňovali, že musí hrát bez faulů, ale stal se opak. Udělali jsme tři útočné fauly a soupeř srovnal na 3:3. Naštěstí střelec téhle série Jan Hospodka, ujel a blafákem nás opět poslal do vedení. Ve třetí třetině jsme navýšili na 5:3, jenže jedno zbytečné vyloučení a bylo to jen o jednu branku. Myslím si, že vítězství je zasloužené,“ zhodnotil duel chotěbořský kouč Aleš Kraučuk.

Branky a nahrávky: 2. Eis (Dvořák, Suchý), 8. Činčila (Klofáč), 13. Dvořák (Eis, Suchý), 33. Jan Hospodka (Vantuch, Klofáč), 45. Dvořák (Svoboda, Eis), 60. Dvořák (Mendl) – 18. Čikl (Augustin), 29. Kudrna (Langr), 31. Čikl (Hradil), 50. Marek (Vantuch, Čikl). Rozhodčí: Rulíček, Čížek – Říha, Pecina. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 500. Třetiny: 3:1, 1:2, 2:1. Chotěboř: Pešek – Kříž, Suchý, Klofáč, Mendl, Lacina, Jaroslav Ludvík, Musílek, Jaroš, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Eis, Březina, Jakub Hospodka, Musílek.

5. ZÁPAS

M. TŘEBOVÁ – CHOTĚBOŘ 5:3

Konečný stav série: 3:2.

„Tak jak dopadla tahle semifinálová série mě bude ještě dlouho bolet, protože jsme prohráli v pátém rozhodujícím utkání a dovolím si tvrdit, že jsme ve všech utkáních byli lepším týmem. Bohužel v prvním a třetím utkání na půdě soupeře vždy o osudu utkání rozhodli rozhodčí. Hlavně ve třetím utkání to byl neskutečný zářez. Všem hráčům jsem poděkoval za nasazení a plnění věcí, které jsme si řekli a že ukázali jaký hokej dovedou hrát. Pro mě to jsou morální vítězové této série a jsem na ně pyšný. Jsou skvělá parta, která táhne za jeden provaz. Prohra bolí, ale to je sport. Moravská Třebová byla šťastnějším týmem a postupila do finále. Musím ještě zmínit fanoušky, kteří nás jak v domácích střetnutích, tak ve venkovních utkáních neskutečně povzbuzovali,“ zhodnotil sérii Kraučuk.

„Bohužel jsme nezvládli jednu jedinou třetinu, kdy byl soupeř jasně lepší. Sérii vyhrál šťastnější a za mě méně férový soupeř. Nerad bych se vymlouval, ale musím zmínit špatné rozhodnutí rozhodčího Kareše, kdy uznal negól. Viděli jediného hráče soupeře, který se bojovně až směšně radoval z (ne) gólu. Chtěl bych i vyzdvihnout vulgarity hráčů a fanoušků soupeře, to do sportu doopravdy nepatří a svědčí to o celkovém nastavení v jejich klubu,“ kroutil hlavou chotěbořský kapitán Martin Vlček. „My se ale musíme z toho špatného snu teď probudit, najít v sobě spoustu sil a darovat našemu publiku třetí místo. Je vidět, že hokej v Chotěboři bavil, baví a bude bavit davy lidí,“ dodal Vlček.

Branky a nahrávky: 3. Augustin (Čikl, Pavlovský), 36. Čikl (Augustin, Pavlovský), 48. Marek, 51. Kudrna (Augustin, Pavlovský), 52. Řehulka – 12. Eis (Jaroslav Ludvík), 22. Dvořák (Svoboda, Eis), 27. Dvořák. Rozhodčí: Rulíček, Čížek – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 12:14, Pavlovský (MT) 10 minut – Vantuch (CH) 5 minut. Využití: 2:2. Diváci: 740. Třetiny: 1:1, 1:2, 3:0. Chotěboř: Pešek – Kříž, Jakub Ludvík, Lacina, Jaroslav Ludvík, Suchý, Mendl, Musílek, Jaroš, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Eis, Březina, Jakub Hospodka.

O 3. MÍSTO

CHOTĚBOŘ – CHOCEŇ 5:2

Stav série: 1:0.

„Začátek zápasu byl trochu vlažný. Soupeř šel sice do vedení, my jsme ale potom srovnali a od druhé třetiny jsme už hráli svojí hru. Dali jsme čtyři góly a od třetí třetiny jsme si výsledek pohlídali. Jsme spokojený vedeme 1:0 a v neděli nám bude stačit i remíza,“ řekl Kraučuk.

Branky a nahrávky: 17. Dvořák (Mendl), 22. Dvořák (Svoboda, Eis), 24. Svoboda (Eis), 25. Vlček (Kraučuk), 34. Hospodka (Činčila, Ludvík) – 3. Prachař (Martinec), 51. Pazdera (Černý). Rozhodčí: Vepřovský – Švejda, Schaffer. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 350. Třetiny: 1:1, 4:0, 0:1. Chotěboř: Pešek – Kříž, Jakub Ludvík, Lacina, Jaroslav Ludvík, Suchý, Mendl, Musílek, Jaroš, Jan Hospodka, Činčila, Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Eis, Březina, Jakub Hospodka.