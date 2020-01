Světelští Skláři zápas s Chocní nezačali příliš dobře, ale zlepšeným výkonem ve druhé a třetí třetině zápas dotáhli do remízového konce. A v prodloužení vstřelili vítězný gól.

KRAJSKÁ LIGA PARDUBICE

CHOTĚBOŘ – LANŠKROUN 8:1

Chotěboř nastoupila bez několika hráčů základní sestavy. I tak se ale od samého začátku tlačila před hostující branku. Po dvou neproměněných šancích se domácí dostali do vedení, když využili přesilovou hru. O dvě minuty si vytvořili dvoubrankový náskok. Jaroslav Ludvík proměnil samostatný únik.

Ve druhé třetině domácí sice polevili hlavně vzadu, a hosté jim několikrát pořádně zatopili. Ovšem měli v brance Peška. A tak ve 25. minutě přidali třetí branku. Na 4:0 pak zvýšil kapitán Vlček. Hostům se ještě ve stejné minutě snížili.

Třetí třetinu ale Chotěboř předvedla kanonádu. A přesto že se hosté sice snažili, tak poslední dějství inkasovali čtyřikrát.

Branky a nahrávky: 12. Klofáč (Lacina, Činčila), 14. Jaroslav Ludvík (Svoboda, Lacina), 25. Mendl (Vantuch), 37. Vlček (Činčila, Lacina), 41. Březina (Lacina, Vlček), 51. Suchý (Jan Hospodka, Vantuch), 54. Vantuch (Jakub Hospodka), 58. Vantuch (Jan Hospodka, Suchý) – 37. Boruch (Nastoupil). Rozhodčí: Vepřovský – Padevět, Pilný. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 150. Třetiny: 2:0, 2:1, 4:0. Chotěboř: Pešek – Lacina, Klofáč, Mendl, Suchý, Jaroš, Jakub Ludvík, Březina, Vlček, Činčila, Vantuch, Jan Hospodka, Jakub Hospodka, Kopecký, Svoboda, Jaroslav Ludvík.

SVĚTLÁ N. S. – CHOCEŇ 7:6 PP

„Kdo čekal natěšenost hráčů na dnešní utkání po dlouhé pauze, byl zklamán. O to víc to mrzelo mě. Byli jsme bez patřičného pohybu, přístupu. Nechávali jsme soupeři prostor, uvolňovali střed hřiště a hosté jezdili do přečíslení. Spravedlivě a zaslouženě jsme první třetinu prohráli. Od druhé třetiny jsme změnili rozestavení, přidali nasazení, pohyb, udrželi se na kotouči v útočném pásmu a začali Choceň přehrávat. Přišly i gólové situace, ale představoval bych si ještě daleko více střelby a důrazu nejenom v brankovišti. Mrzí mě, že v momentu vstřelené branky naše koncentrace na další střídání je na bodu nula a zbytečně inkasujeme. To se prostě musí změnit. V poslední třetině jsme opanovali kluziště, dá se říct, ze na všech frontách a zaslouženě vyrovnali. Soupeř z ojedinělé šance necelé tři minuty před koncem šel do vedení. My jsme se však nevzdali. Kluci věřili, že dnes nějaký ten bodík urvou. To se nakonec podařilo v power-play, kdy jsme zaslouženě vyrovnali a vypukla obrovská euforie. Prodloužení je vabank, šance na obou stranách, ale nakonec rozhodl nejmladší hráč na hřišti Kratochvíl, který tímto gólem završil svůj hattrick a hodně nám svým výkonem pomohl. Za vítězství jsem nesmírně šťastný a opravdu jsem dnes hrdý na hráče, jak od druhé třetiny pracovali. Mužstvo, kterému chyběly čtyři obránci základní sestavy, se semklo a proti velmi dobře technicky vyspělému soupeři nakonec dle mého názoru zaslouženě zvítězilo. Děkujeme všem fanouškům za skvělou atmosféru a snad jsme je dokázali navnadit na další utkání,“ zhodnotil duel světelský kouč Ladislav Fixa.

Branky a nahrávky: 10. Kubát (P. Včela, Zvěřina), 19. Špatenka, 21. Jak. Doležal (Kořínek, Fibikar), 35. T. Kratochvíl (Blažek, Dolinský), 50. Kohout (P. Včela, Kubát), 60. Kratochvíl (Kořínek, Jak. Doležal), 64. T. Kratochvíl (Jak. Doležal) – 5. Prachař (Šeda, Martinec), 17. Martinec (Prachař, Šeda), 20. Štefka (Krejza, L. Pilař), 24. Martinec (Štefka), 25. Martinec (Šeda), 58. Martinec (Prachař). Rozhodčí: Čížek – Pošvář, Pecina. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 214. Třetiny: 2:3, 2:2, 2:1 – 1:0. Světlá nad Sázavou: Koubský – Zvěřina, Fibikar, Kořínek – Kopecký, T. Kratochvíl, Kohout, Kubát, Blažek, Dolinský, V. Piskač, Jak. Doležal, Štros, Špatenka, P. Včela, J. Přibyl.